潮嚮山海基隆龍賀禮年節　新聚落限定市集2／2熱鬧登場

▲潮嚮山海基隆龍賀禮年節限定市級。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆新地標吃喝玩樂全都包！基隆港東岸旅客中心全新商城「叁肆行x好食城」於2月1日正式開幕，集結著名品牌商家、美食、觀光、AR互動科技，打造基隆美食娛樂新聚落。產發處長林鼎超表示，此次除了開幕活動外，基隆港東岸旅客中心近期也規劃眾多美食品牌與商家進駐，期待成為基隆旅遊新聚點，最新活動資訊可於潮嚮．山海基隆、參肆行及好食城商場等粉絲專頁查詢。

基隆市產發處與叁肆行將於2月2日到2月4日13時至20時連續三天，共同舉辦「潮嚮·山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，現場將邀集29家基隆在地知名青創業者，如手作皮鞋、飾品、花卉香草及農產直售所等，配合「海廢DIY親子手作課程」以及小孩喜歡的「紙風車劇團表演」等多項精彩活動。

產發處長林鼎超表示，去年產發處辦理一系列「潮嚮．山海基隆－青創市集」掀起一股轟動，此次配合春節前夕及場地新開幕所推出「龍賀禮年節限定市集」，活動內容相當豐富，不僅集結基隆優質青創品牌、在地小農、伴手禮商家以及多位實力派駐唱歌手，更規劃AR數位展演，讓大家可以在現場視覺與聽覺享受以外，還能參加消費滿額集點送好禮的活動，市集也與LINE Pay合作推動行動支付，現場商家都能提供消費者快速便利購買的服務，期待給市民朋友們更加精采的生活體驗。