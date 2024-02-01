基隆打火英雄化身魔鬼剋星　攜手SONY聯名桌曆震撼登場

▲基隆消防局攜手SONY聯名桌曆震撼登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局攜手SONY國際電影公司，在1月31日推出一本史無前例的獨特桌曆，這本桌曆融合了【魔鬼剋星：冰天凍地】的電影元素，將消防打火英雄完美演繹為現實版魔鬼剋星，桌曆即日起限量開賣，所有收益將全數捐贈給財團法人創世社會福利基金會。

市長謝國樑特別出席限定款桌曆發表會，與打火英雄共同在特製的「魔鬼剋星經典標誌」冰雕上注入紅色果汁，揭曉本次辛苦拍攝的成果，並對此次公益合作樂觀其成。除了肯定消防同仁們平日維護市民生命財產安全，並期許未來有更多的劇組至基隆取景，共同行銷基隆。

在充滿陽剛氣息的記者會現場，有位特別吸睛的女性消防員羅竹君，以她獨特的魅力脫穎而出，成為桌曆中唯一的女性代表。在訪談中她也苦笑道，這次的桌曆拍攝需要秘密進行，過程中她也積極鍛鍊及節食，兩個月中足足瘦了6公斤，希望呈現最好的自己。

配合SONY魔鬼剋星電影全球宣傳期，此次桌曆內容精采，除呈現12位陽光健康的基隆英雄，同時納入基隆特色景點，如阿根納造船廠秘境、和平島地質公園、新開放的室內兒童樂園及防空洞。在欣賞俊男美女之際，也讓大眾更認識基隆這座美麗城市，同時藉此活動，鼓勵支持勞苦功高的消防隊員。

消防局表示，這本聯名桌曆即日起在博客來、基隆各大獨立書店與創世基金會限量開賣，價格119元，金額既親民又具有消防記憶點，同時還附贈一張【魔鬼剋星：冰天凍地】的特映會票劵。桌曆全數收益，將全數捐贈給創世基金會。