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BBOY NANA冠名基隆街舞空間　謝國樑廣邀全台青少年尬舞交流

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於2023年底在基隆火車南站啟用街舞空間，為喜歡跳舞的朋友們打造出練習場域的友善空間，1月31日舉行冠名街舞空間推廣記者會，由奪下國際賽事冠軍的街舞舞者NANA林李納為空間冠名為NANA PLAZA，並帶來精彩的街舞演出，一同為街舞文化發展注入新活力。

基隆市府表示，過去，霹麗舞（Breaking）常被視為青少年次文化 ，但隨著時代演進，逐漸成為挑戰自我、鍛鍊體能的新興運動，如今更被2024年巴黎奥運列為正式競賽項目，為了推廣街舞文化，市府在基隆車站南站1樓打造 「NANA Plaza 基隆街舞空間」，即日起開放使用，讓青少年在此揮灑青春、展現舞蹈才華。

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，基隆南站一樓過去是街友(無家者)占據的空間，市府團隊上任以來執行過數波無家者安置方案，有感於多年來基隆學子並無獨立且舒適的跳舞空間，因此與產業發展處攜手打造了「NANA Plaza 基隆街舞空間」，設置多座盞燈、電力插座、大型鏡面與舞蹈專用地墊，並透過嘻哈元素、街頭潮流風格進行設計，呈現一座氛圍獨特、不受天候影響的舞蹈練習場域。在交通上，此處地理位置優越，搭台鐵即能直接抵達，對各縣市舞者前來「尬舞」交流，發展基隆的次文化聚落，可謂相當便利。

謝國樑表示，至於取名為「NANA Plaza」的原因，與「街舞神童」林李納的亮眼表現有關。出身基隆的納納 ，現年8歲 ，學習Breaking約3年時間，卻己經遠征日本、韓國、法國、瑞士、美國比賽，並多次「跳」出佳續，曾奪得法國霹靂舞世界大賽 12 歲組冠軍、韓國 BBIC 國際街舞賽事 Power Move（大地板）冠軍。廣場以「NANA」命名，為此勉勵基隆熱愛舞蹈的青年朋友們 ，繼續舞動青春 ，為台灣爭取更高的能見度。

產發處長林鼎超補充，在場地安全問題上，「NANA Plaza 基隆街舞空間」原本就設有多支監視器，目前也配合鐵路警察與轄區派出所聯繫與巡邏密度，確保舞者、青少年的安全。林鼎超也期盼全國各地街舞者愛好者們，皆能至這處街舞空間交流舞藝，讓更多優秀的舞者在此嶄露頭角，共同傳遞基隆與台灣的街舞文化魅力。

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲BBOY NANA冠名基隆街舞空間。（圖／記者郭世賢翻攝）

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