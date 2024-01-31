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萬人拔蘿蔔！　2024國際台灣胡蘿蔔日3／2盛大登場

▲2024國際台灣胡蘿蔔日將於3月2日盛大登場，今日宣傳記者會同時亮相由日本北海道OSADA農機株式會社專為 VDS活力東勢所打造，全台第一台胡蘿蔔採收機。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國際台灣胡蘿蔔日將於3月2日盛大登場，今日宣傳記者會同時亮相由日本北海道OSADA農機株式會社專為 VDS活力東勢所打造，全台第一台胡蘿蔔採收機。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「國際台灣胡蘿蔔日」今年將舉辦第 3 屆萬人採集彩色胡蘿蔔活動，預計吸引超過 1萬5000 人到場參加，將於3月2日規劃精采舞台節目及全台最具胡蘿蔔特色—胡氣市集。今（31）日宣傳記者會，首度亮相由日本北海道 OSADA 農機株式會社專為VDS活力東勢所打造，全台第一台胡蘿蔔採收機，展現傳統農業轉型科技農業的跨國合作成果。

國際台灣胡蘿蔔日自 2022 年開始舉辦，VDS活力東勢王文星總經理表示，雲林東勢是全台胡蘿蔔產量最多之地，所生產的胡蘿蔔更是享譽國際，從種植到管理都獲國際認證， 我們希望透過胡蘿蔔日讓雲林優質農產品介紹給國人，讓更多人走進雲林東勢。

▲2024國際台灣胡蘿蔔日將於3月2日盛大登場，今日宣傳記者會同時亮相由日本北海道OSADA農機株式會社專為 VDS活力東勢所打造，全台第一台胡蘿蔔採收機。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲全台第一台胡蘿蔔採收機。（圖／記者蔡佩旻攝

王文星說，盼透過一系列農業體驗活動，讓參與者親自體驗胡蘿蔔採集過程，了解對環境友善的種植方法，這反映了活力東勢深耕雲林多年，推動友善農業和食農教育的承諾。記者會中首次展示由日本北海道 OSADA 農機公司為其設計的台灣首台胡蘿蔔採收機，這不僅是一項農業機械創新，更是永續農業發展的關鍵。

王文星指出，採收機高效率的採收技術僅能提高 20%人力，更能在8小時內採收36噸胡蘿蔔，不但有助於解決農村人口老化、缺工等問題，更提升台灣胡蘿蔔在國際競爭力。至 2023 年開始更響應減塑環保政策，將採用利樂包作為果汁瓶身，並將塑膠吸管改為可回收的紙吸管，讓消費者為地球環保貢獻一己之力。

日本北海道 OSADA 農機株式會社一同推廣台灣優質胡蘿蔔，以行動支持台灣舉辦國際胡蘿蔔日，並遠從日本贈予活力東勢共23台幼兒農機玩具，希望讓台灣的孩子有機會體驗農夫耕種的日常。活動當天設置寓教於樂的闖關活動，融入 SDGs 及胡蘿蔔知識，歡迎全家大小 一起學習農夫的智慧，探索胡蘿蔔的奧秘。

▲2024國際台灣胡蘿蔔日將於3月2日盛大登場，今日宣傳記者會同時亮相由日本北海道OSADA農機株式會社專為 VDS活力東勢所打造，全台第一台胡蘿蔔採收機。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王文星說，盼透過一系列農業體驗活動，讓參與者親自體驗胡蘿蔔採集過程，了解對環境友善的種植方法，這反映了活力東勢深耕雲林多年，推動友善農業和食農教育的承諾。（圖／記者蔡佩旻攝）

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