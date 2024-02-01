約釘孤支爆衝突！19歲男替麻吉出氣轟6槍　警逮5嫌殺人未遂罪移送

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路二段一間倉庫1月31日早上8時許發生槍案，鄭姓男子酒後與26歲張姓男子在電話上發生口角，分別帶人相約「釘孤支」，結果見面後發生衝突，張男友人范男見狀憤而朝開6槍嚇阻，警方獲報陸續逮捕5名犯嫌到案，並起獲2把槍，5人訊後依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲雲林倉庫發生槍擊案，共5人涉案被逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方說明，同為26歲的鄭、張原本是熟識友人，某日鄭酒後與張打電話時發生口角，因此在31日上午8時左右，鄭獨自抵達倉庫，張則帶著19歲范姓男子、26歲張姓男子、24歲張姓男子、30歲吳姓男子到場談判。

怎料談判過程中，張、吳遭失控的鄭男打傷，范嫌見狀憤而持長槍、短槍，分別開了1槍、5槍，有3槍則射中地面、牆壁，其中1發子彈更擊中路過的無辜轎車。

▲拿槍逃跑的張姓男子遭警方逮捕，並在車上搜出長槍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



愛車被流彈打中的男子立即報案，表示他開車行經158線時遭開槍，車窗玻璃留有彈孔碎裂，另附近的汽車保養廠員工也報案稱聽到像是鞭炮的聲音，警方隨即調度線上警網前往查緝，並在現場逮到24歲張男、范男、吳男，其他人則已經逃跑。

▲另把短槍被張男丟進水溝裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



經專案小組追查，范男開槍後，由另名26歲張男將2把槍帶走離去，布線埋伏後於同日下午3時查緝張男到案，並在車輛找到改造手槍1支(含彈匣1個)、子彈1顆、M16型空氣步槍1支，經檢視該扣案之空氣步槍並無法擊發火藥子彈，另把M16型制式步槍(含彈匣1個)則是被張男丟在案發地附近水溝，由張男帶領前往該處尋獲。

後續警方也將鄭男逮捕到案，並將涉案5人依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲涉案5人全數到案，移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）