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快訊／當詐團軍師月賺200萬　高雄惡警高調爽開賓士遭羈押禁見

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

高雄市林園派出所昨(29日)上午遭檢方搜索，並帶回一名29歲陳姓員警返家進行搜索。據了解，陳員涉嫌勾結詐騙集團，除包庇、洩漏個資外，還提供教戰守則，擔任詐團軍師，並且從中抽成，每月至少進帳200萬元，半年進帳破千萬。檢方複訊後，認為陳員犯嫌重大，且有滅證勾串之虞，當庭逮捕聲押。稍早羈押庭結果出爐，法官裁准陳員羈押禁見。

▲▼ 高雄林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團 。（圖／翻攝陳員臉書）

▲高雄林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團 。（圖／翻攝陳員臉書）

全案因雲林地檢署偵辦詐騙案件時，發現一名被聲押的27歲陳姓犯嫌為林園派出所陳姓員警的弟弟，為釐清兄弟間是否有勾結情況，才會突擊搜索。雲林檢方昨率隊到高雄搜索5處，並帶回陳員等8名相關人。

經檢方調查發現，陳員與詐團成員陳嫌、林嫌、劉嫌、林嫌（羈押中）共同參與詐騙集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶的人給彼此，再分取詐騙金額2-4%之不法利益。

▲▼ 高雄林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團 。（圖／翻攝陳員臉書）

檢方查出，陳員除了涉嫌包庇之外，還洩漏個資，平時在集團中更是擔任軍師，提供教戰守則，而整個集團半年的不法所得高達3億，平均每月5千萬元，陳員從中抽取2%-4%不等的金額，每月至少進帳200萬元，不法所得也破千萬。

此外，透過陳員臉書也可以發現，他還爽爽開著新車要價至少344萬的賓士CLA45，送給女友的禮物，隨便出手也是要價近16萬的LV包，生活過得相當滋潤。

對此，檢方經過漏夜偵訊之後，認定陳員兄弟2人，以及林嫌、劉嫌涉犯貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，且犯嫌重大，有滅證勾串、逃亡、反覆實施之虞，當庭逮捕聲押。稍早羈押庭結果出爐，法官裁准陳員羈押禁見。

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