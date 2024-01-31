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社會 社會焦點 保障人權

獨／雲林掃射爆「案外案」　他開車經過...衰遭流彈打中後窗嚇壞　

▲▼ 雲林廠房傳槍響，男子開車經過無辜被波及。（圖／民眾提供、記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林男子上班途中無端遭流彈波及射中後窗，回想當時仍心有餘悸。（圖／民眾提供、記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮今（31）日上午於林森路二段一間廠房，多名男子疑因金錢借貸糾紛談判引起衝突，其中一方人馬持槍擊發，從屋內打到屋外，其中一發子彈擊中路過車輛，駕駛發現車窗遭擊破立刻停於路邊報警，回想當時真是有驚無險，要是再慢一點恐怕殃及性命。

虎尾警分局偵查隊長郭建宏指出，接獲通報轄區一部民眾車輛遭到槍擊，隨即由副分局長李志文率近20名大批警力前往，立刻擴大查訪，即發現可疑涉案人張男、范男、吳男。 經了解，他們係與朋友發生口角糾紛，范男向坦承持槍並擊發，雖未傷到人但誤擊到路旁的車輛。

▲雲林虎尾鎮今日一間廠房突傳槍響，疑似因金錢糾紛談判引起衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廠房外面滿地彈殼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

遭擊中車窗的駕駛人，於案發當時行經林森路二段，正要去上班途中，當時路上車流量不少，突然傳出「磅！」巨響，從後視鏡發現車窗破裂、有東西射進後座，立即停靠路邊檢查，發現是彈孔後隨即報警，回想當時情景仍心有餘悸，車速再慢一點，子彈射進的位置就是駕駛座、恐危及生命。

虎尾警分局指出，現場逮獲3名涉案人，其中范姓男子自稱擊發5、6槍，警方於現場發現3枚彈殼及1枚彈頭，此案已先匯集成資料，報請雲林地檢署指揮偵辦，持續追查槍械的下落及清查是否有其他共犯。

▲雲林男子上班途中無端遭流彈波及射中後窗，回想當時仍心有餘悸。（圖／民眾提供）

▲雲林男子上班途中無端遭流彈波及射中後窗，回想當時仍心有餘悸。（圖／民眾提供）

 
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