虎尾汽車保養廠槍擊案！金錢糾紛談判開6槍　警追槍枝下落

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮林森路二段一間廠房今（31）日上午8時許突傳槍響，疑似因金錢糾紛談判引起衝突，警方獲報立即到場，並帶回一度躲藏於隔壁修車廠的3名涉案人，亦於槍擊現場拾獲多枚彈殼。詳細案發原因警方仍調查釐清中。

▲槍擊現場滿地鑑識號碼牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾林森路一家汽車保養廠隔壁閒置倉儲傳出槍響，汽車保養廠的員工說有3名陌生人爬圍牆跑到廠區內，因當時有許多民眾正在保養車輛，現場一度驚慌，警方展開搜索，隨即在保養廠內的待修車輛旁查獲躲藏的3名嫌疑人，初步調查，係因金錢糾紛約好談判，過程起爭執，其中一方掏槍擊發，幸現場無人受傷。

▲兩派人馬疑因金錢借貸糾紛，一言不合引起衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局偵查隊長郭建宏說明，上午接獲通報轄區發現槍擊案，隨即由副分局長李志文率近20名大批警力前往，於現場發現一部車輛有遭到槍擊痕跡，立刻擴大查訪，即發現可疑涉案人張男、范男、吳男。 經了解，他們係與朋友發生口角糾紛，范男坦承持槍並擊發，雖未誤傷到人，但誤擊到路旁的車輛。

▲警方於現場查獲3名涉案人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

郭建宏指出，此案已先彙集成資料，報請雲林地檢署指揮偵辦，由於尚未找到槍枝，將持續追查槍械的下落及清查是否有其他共犯。范姓男子自稱擊發5、6槍，警方於現場發現3枚彈殼及1枚彈頭，懷疑有共犯持槍逃逸，正持續擴大追緝。

汽車保養廠員工私下透露，起先聽疑似鞭炮聲以為是廟會，但聲響斷斷續續、越聽越不對，之後即伴隨國罵吼叫「麥造！」加上擊發聲響，才意識到可能是開槍，好險過不久就有大批警力出現並包圍現場，聽說有馬上抓到人，現在想起來還是心有餘悸。

▲汽車保養廠的員工說有3名陌生人爬圍牆跑到廠區內，因當時有許多民眾正在保養車輛，現場一度驚慌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）