西螺福興宮創意「扭蛋公仔」登場！　限量1萬8千枚搶先試手氣

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮致力於結合傳統信仰與現代活動，逢農曆春節將至將太平媽祖意象，特製「扭蛋公仔」5種樣式，除了太平媽經典款，還有持望遠鏡的千里眼、手持無線電的順風耳，以及文財神、武財神復刻， 每款公仔有3600個，總共1萬8千枚，從今（1）日，將扭蛋機擺放在廟中，供信眾鄉親試手氣。

▲西螺福興宮將太平媽Q版公仔等比例縮小，限量特製公仔。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮將太平媽Q版公仔等比例縮小，透過手工上色，還將經典的手持望遠鏡的千里眼、手持無線電的順風耳兩大媽祖護法將軍復刻，同時，將兩位財神爺維妙維肖的神韻與姿態融入Q版公仔。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年特別準備媽祖公仔、千里眼、順風耳、文武財神給大家扭看看，一套總共有3600組，過年來廟拜拜點平安燈外，也可以蒐集限量版公仔。

楊文鐘也表示，進入後疫情時代，我們在去年恢復抽紅包，今年我們也準備8888份紅包，因為過往很多民眾都搶不到，所以今年我們有再追加，因為今年龍年一定會更多人，廟方決定在追加9999個美金紅包，希望所有的鄉親都可以在除夕夜一起過來拜媽祖、守歲、領紅包。

▲每款公仔有3600個，總共1萬8千枚，從今日，將扭蛋機擺放在廟中，供信眾鄉親試手氣。（圖／記者蔡佩旻攝）