自己財產自己護　南消籲企業平日注重消防防災

▲台南市官田工業區發生一起紡織工廠火警，廠內員工在消防隊抵達前便啟動自衛消防編組，火勢在消防隊到達前就已由員工撲滅，無人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田工業區30日發生一起紡織工廠火警，據報廠房機台不明原因過熱導致起火燃燒，火勢迅速除機台燒燬外，部分廠房更遭到祝融延燒，所幸廠內消防設備即時作動，發出火警警報通知全廠人員，消防局接獲通報後立即派遣官田、麻豆、六甲、下營、柳營及第二大隊馳援救災，幸未釀災。

因廠內員工平時訓練有素，在消防隊抵達前便啟動自衛消防編組，滅火、通報、避難引導等班別各司及職，火勢在消防隊到達前就已由員工先行侷限並予以撲滅，且無造成人員傷亡。

消防隊到達後再次勘查火災現場，溫度仍然偏高且根據現場員工表示火勢一度延燒至廠房屋頂，所幸平時皆有定期執行員工消防編組訓練，火勢很快就由滅火班員工使用室內消防栓及滅火器撲滅。當下員工亦感謝每半年官田消防隊皆會至廠內實施編組指導，加深室內消防栓的使用技巧。





消防局李明峯局長表示，自衛消防編組訓練能有效提升場所災害預防及搶救能力，提升場所員工自主的救災能力。藉由場所自身防護能力來應變突發火災狀況，第一時間能有效抑制火災，防止災情擴大，進而避免於因火災造成財務及停工的損失，即時發揮「自己財產自己護」之真諦。





第二大隊大隊長王騰毅表示，自衛編組訓練藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念。