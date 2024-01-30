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超猛阻詐團隊在台南　阻詐2600件金額逾10億元

▲台南市2023年共同攔阻詐騙案計2600件、攔阻金額逾新台幣10億1320萬元，市長黃偉哲在1月治安會報中，表揚2023年12月份阻詐有功的174位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2023年共同攔阻詐騙案計2600件、攔阻金額逾新台幣10億1320萬元，市長黃偉哲在1月治安會報中，表揚2023年12月份阻詐有功的174位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警方聯手金融機構及超商賣場人員，合作防制詐騙亮眼成績受到肯定，2023年全年度共同攔阻詐騙案計2600件、攔阻金額逾新台幣10億1320萬元，攔阻詐騙成效全國最佳，台南「超、金、警」聯盟成功展現守護市民財產安全的決心與成果。

市長黃偉哲30日下午召開1月治安會報中，特地公開表揚2023年12月份阻詐有功的174位人員，警民合作成功阻詐122件，攔阻詐騙款項逾新台幣4884萬元，受獎者由金融機構攔阻金額達百萬元之京城銀行、台灣銀行、玉山銀行、中國信託、第一銀行、兆豐銀行、台北富邦及超商攔阻金額前2件之統一超商行（店）員為代表，也特別表揚中國信託銀行旗下的西台南分行，為今年度第4季成功阻詐績優金融機構，分別攔阻30件、1616萬餘元，真正落實關懷提問，成功守護民眾財產。

另外，市長黃偉哲也頒獎嘉勉市警五分局偵破飲料店持槍強盜案，接獲報案後立即組成專案小組，4小時內逮到犯嫌，起出改造手槍1支、子彈24顆及用搶來的贓款購得的毒品海洛因等證物，保障民眾生命財產安全，有效維護社會治安。

此外，黃偉哲市長持續帶領台南市「打詐台南隊」以多元方法及管道推動「識詐」工作，警察局亦針對台南市發生之新型態、鉅額或是短期頻繁發生之詐欺案類，以簡淺易懂文字、故事性方式宣導常見詐騙手法及話術，並製作真實案例宣導圖卡素材，協請里（鄰）長協助轉傳推播，將反詐資訊傳送至社區每一個角落，強化「入里」反詐宣導，讓反詐訊息不間斷地深入市民生活中，提升全體市民反詐意識。

▲台南市2023年共同攔阻詐騙案計2600件、攔阻金額逾新台幣10億1320萬元，市長黃偉哲在1月治安會報中，表揚2023年12月份阻詐有功的174位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長非常重視今年台南建城400年，新年度開始，便舉辦一系列的活動如「2024台灣燈會在台南」及「月津港燈節X新營波光節」等，將吸引更多觀光人潮來台南旅遊，藉此將台南推向世界舞台，警察局同仁已妥適規劃勤務作為，落實執行各項治安維護工作，並且加強交通稽查及防制作為，降低事故肇事率，秉持立即回應民眾需求之同理心與熱忱，有效統合警力及協勤民力等社會維安力量，以確保台南治安平穩、交通順暢。

台南市警局長廖宗山表示，警察人員必會全力守護市民生命及財產安全，使市民有感。去年度 88 槍擊、南區水產行槍擊案等重大刑案全數偵破，查獲毒品重量及掃黑查獲幫派人數，均較去年增加。偵破多起連續住宅竊盜及古宅神明桌竊盜集團外，2023年竊盜案件計破獲 3687 件，較2022年增加破獲 657 件。攔阻詐騙件數計 2600 件，為六都第一，攔阻金額計新台幣10億1320 萬元，較2022年攔阻增加100 件，金額增加2億8152萬元，識詐宣導工作計執行1772 場，獲評內政部警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』執行計畫」第1、2期特優之佳績，全面降低詐騙受害事件，即時守護市民生命財產，使市民安心生活。

未來將持續運用警政專業、整合社區與民眾力量，積極打擊詐欺、掃除幫派、查緝暴力、毒品、槍枝、竊盜等犯罪，淨化治安，持續精進員警執勤裝備，培植科技偵查人才及強化數位鑑識設備，以提升員警執勤安全及科技偵查能量，與時俱進，認真、堅定守護台南市治安，與市府團隊共同向前邁進，為市民打造「安全幸福宜居」城市。

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