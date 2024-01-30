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日本熊本市大西一史拜會　黃偉哲熱烈歡迎台南400首位來訪市長

▲日本熊本市大西一史市長一行7人蒞府拜會台南市政府，黃偉哲市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人陪同交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本熊本市大西一史市長一行7人蒞府拜會台南市政府，黃偉哲市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人陪同交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本熊本市大西一史市長一行7人蒞府拜會台南市政府，黃偉哲市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、交通局王銘德局長、水利局詹益欽副局長及都發局顏永坤副局長等相關單位代表均參與討論，期待這次會面開啟更多合作。

▲日本熊本市大西一史市長一行7人蒞府拜會台南市政府，黃偉哲市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人陪同交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，相當歡迎日本熊本市的大西一史市長及其團隊。熊本與台南有很多相似之處，包括都有台積電進駐設廠，而台積電熊本廠迅速建設並即將完工，黃偉哲市長很肯定熊本官方的行政效率。黃市長還說，這次大西市長來訪，不止跟市府交流了交通、都市規劃或是水利等方面的政策，而台南也非常關心先前能登半島發生的地震，往後台南與日本的友誼也會持續下去。

此外，今年是台南400年，黃偉哲市長特別準備台南四百紀念茶壺與燈會限定茶葉禮盒致贈給大西市長，並介紹2024台灣燈會及國際蘭展等活動，歡迎訪賓再度來訪。

▲日本熊本市大西一史市長一行7人蒞府拜會台南市政府，黃偉哲市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人陪同交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

熊本市大西一史市長首先表示，感謝2016年時熊本地震發生時賴清德前市長於地震後馬上到熊本捐助善款，這次台南市也提供善款給能登半島的地震的災區，大西市長代表石川縣表示衷心感謝。這次來訪感謝台南市政府的水利局、都發局與交通局職員的熱心分享經驗，希望熊本市與台南市能有更多的交流，加深彼此的友誼。

▲日本熊本市大西一史市長一行7人蒞府拜會台南市政府，黃偉哲市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人陪同交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

熊本市位於日本熊本縣，熊本城、熊本熊，周遭豐富的溫泉資源和美味的地方美食均享盛名。台積電於2021年宣布於熊本縣建廠，一廠即將於下個月啟用，並已規劃於當地建置第二廠。

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