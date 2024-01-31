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讓市民安心過年　台南執行多項利民因應措施

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，家家戶戶忙於採購應景年貨及農漁產品，民眾及公司行號也有大筆現金提領需求，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市漁產、蔬果及禽畜產品目前雖然供應穩定，請農業局仍然要持續掌握價格波動、維持供銷平衡。春節期間也請衛生局擴大食安的宣導及稽查，為食安把關。另外，這段期間也是諾羅病毒感染的高峰期，請相關局處做好食安管理，尤其是針對各市場的攤販及燈會期間的攤商，務必嚴謹落實規範，內部加強檢核稽查。

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，針對春節期間的治安，黃偉哲也要求警察局「事前多費心、免得事後操破心」，積極防止詐騙、賭博並協助護鈔，為民眾財物的安全把關，才不會面臨更多破案的壓力，也讓民眾可以安心過好年。

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農糧署及台南市農業局共同成立「2024年春節蔬菜、水果、花卉供銷監督小組」輔導轄管市場，預擬可能發生狀況及因應對策，包括掌握貨源質量、加強進貨調配、維持交易秩序、並確保作業流暢等。此外，於春節前配合消保官辦理市場聯合稽查，查核價格揭露並合理、衛生安全、來源標示、核實斤兩等情形。

農業局預估在農曆春節前，蔬菜及花卉供應無虞，價格穩定。水果供應量略減，價格微揚但尚屬合理；2月春節期間漁產品受各地區魚市場休市6天的影響，預估較去年度略微量減價揚，但整體供需尚屬穩定；至於畜禽產品方面的需求增加，預估價格尚屬合理，且畜禽肉品及蛋品供應量亦為穩定。

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

食安方面，衛生局邀集各局處啟動春節食品及屠宰業聯合稽查，包括環保局、經發局、教育局、農業局、政風處、警察局及法制處消保官等，從源頭到餐桌垂直管理，嚴格把關年節食品安全，並提醒民眾採買食品注意標示、來源、外觀以及保存條件。此外，春節期間除排定鹽水燈節、年貨大街、安平燈區美食市集、廟宇附近攤商、高鐵燈區美食市集、農產品批發市場等場域實施無預警稽查外，亦有專人值班立即處理食安事件，民眾若有需求可撥打24小時食安專線：0800-285000。

▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆春節即將到來，台南市政府積極掌握春節農漁產品供需量與價格情形、執行春節食安稽查輔導，並加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警察局自2月1日22時起至2月15日24時止，展開為期15天「加強重要節日安全維護工作」，其中「金融機構安全維護及保護民眾存提款安全」，秉持「偵防並重、防制犯罪」策略，維護治安順遂，讓民眾安心過節慶。另外，也全年即時提供存提款護鈔，並於春節期間提供各百貨公司、量販店、寺廟、公益彩券銷售站、傳統市場銷售站、金銀珠寶業代保管現金服務。

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