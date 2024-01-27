「浪」幸福龍總來好過年　曾之婕辦免費打貓犬疫苗送電扇

▲台南市議員曾之婕服務處等團體，舉辦「浪」幸福攏總來，和浪浪一起好過年活動，讓大家喜氣洋洋滿載而歸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節過年是闔家團圓的時刻，台南市流浪動物愛護協會，希望為「浪浪」找一個家，27日聯合台南市議員曾之婕服務處等團體，舉辦「浪」幸福攏總來，和浪浪一起好過年活動，現場只要為犬貓施打狂犬病疫苗就送電扇，還有為即將到來的春節安排市集活動，供民眾採買挑寶，讓大家喜氣洋洋滿載而歸。

社團法人台南市流浪動物愛護協會，一直以來致力於「用愛終止流浪、為毛小孩找幸福」，27日特別邀請曾之婕服務處、台南市動保處、龍山里辦公室、丸市集、大銃街元和宮、惠騰家電等團體，共同舉辦這項犬貓送養會活動，尤其正逢春節過年前，也希望為「浪浪」找到好的歸宿。

活動現場的佈置很有動物一起過春節喜氣洋洋的氣氛，協會為了鼓勵民眾以認養代替購買，舉辦「汪星人」和「喵星人」犬貓送養會，也因為春節期間，許多民眾都希望帶著貓狗返鄉過年，安排免費施打狂犬病疫苗，前１百名還能獲贈惠騰家電14吋電扇一台，參加的民眾相當踴躍。

協會創辦人郭順雄老師表示，目前民眾對於愛護流浪動物的觀念已經漸漸萌芽，舉辦犬貓送養會就是為了有效降低政府機關捕捉流浪動物的數量，減少流浪犬貓遭到意外傷害的悲劇發生，能為「浪浪」找到一個家。市議員曾之婕指出，希望透過這次的活動，解決流浪動物的問題，讓台南市能成為對浪浪友善的城市。

除了送養會及免費施打疫苗以外，活動相當多元，為了鼓勵民眾分享動物保護觀念，現場還安排了打卡就送甜點，以及大銃街元和宮傳承百年的臉譜彩繪體驗，有專業的臉譜師在現場教導民眾，另外也因應過年民眾採買年貨，有丸市集在現場擺攤供大家挑寶採買，活動相當熱鬧有趣。