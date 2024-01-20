疫苗、地震預警入題！學測自然「難度適中」　試考生：重基礎概念

▲學測第二節考自然科，出現不少跟時事或生活相關考題。試考生認為難易適中。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（20日）第一天下午考自然科。今年自然科有不少跟時事或生活相關考題，包括新冠疫情、汽車安全氣囊、咖啡渣進行海水淡化與地震預警都入題。入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，測驗面向多元，涵蓋圖表判讀、跨科整合、實驗題等，多數題目以基礎科學概念即可解題，整份考卷為難易適中。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有7萬8283人報考，2590人缺考，缺考率3.31%，較去年2.97%微幅上升0.34%。

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入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，例如第5題融入2023年諾貝爾生醫獎發現的關鍵技術，適時對抗新冠疫情並做出具體貢獻。第31題為地震預警，且測驗面向多元，涵蓋圖表判讀、跨科整合、實驗題等，像是第24題推論電冰箱的冷卻原理，整份試題多數題目以基礎科學概念即可解題，也有需要計算的試題，整份考卷為難易適中。

▼學測自然科試題。（圖／大考中心提供）

▼學測自然科試題。（圖／大考中心提供）

▼學測自然科試題。（圖／大考中心提供）

北市高中物理科教師群指出，今年物理科試題偏重電磁學，第42、43題為補蠅草捕蟲現象研究，也是最讓人驚艷題組，整體計算量少，僅有兩題，整體而言，低分群應該不會太多，分數的分布應該蠻廣。北市高中化學科教師群表示，今年化學科著重基本概念的理解與應用，計算份量不少，計算過程考生需謹慎，部分試題具跨科特性，例如第50題結合地球科學，整體而言考題偏難，對學生有挑戰性。

北市高中生物科教師群表示，今年生物科整體難度下降，選擇題比去年簡單很多，非選題可能不容易拿到滿分，但整體成績應該會比去年提升。北市高中地球科學科教師群指出，今年地科雖然總題數減少，但並不好寫，閱讀題目相對比較難判斷，整體來說，比去年稍微難一點。

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