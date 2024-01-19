高端價格惹議　陳建仁：莫德納、Novavax、BNT價格都遠超高端

▲行政院長陳建仁出席「亞太減少傷害國際專家論壇與研討會」開幕式。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

選前爭執不斷的高端疫苗合約，日前公布，但在野黨仍質疑有不公平之處，且疫苗價格高於預算編列的700元也引發討論。對此，行政院長陳建仁說，政府完全支持公開高端合約，至於價格爭議，「高端的這個價格實際上雖然高於AZ，因為AZ是以最低的價格來供全球使用，但是相對於莫德納、Novavax，還有BNT，他們的價格都是遠高於高端」。

陳建仁強調，以政府的立場，「是完全支持應該要公開跟高端的這個合約」，也感謝高端公司經過董事會的同意，把這個合約對外有公開。

關於價格，陳建仁說，衛福部還有疾管署已經多次地說明，當時這個700元是為了在編列預算的情況下，按照各方的資訊所訂定的價格，「政府只是用它來做預算的編列，在全世界都是這樣在做」。

陳建仁表示，當疫苗得到EUA後，在跟這個疫苗研發公司議價時，政府也盡量調低相關價格，所以政府是以確保疫苗有效而且安全，然後以最合理的價格來取得這個價格。

「高端的這個價格實際上雖然高於AZ，因為AZ是以最低的價格來供全球來使用，但是相對於莫德納、Novavax，還有BNT，他們的價格都是遠高於高端。」陳建仁說，而且這種很高技術水平的疫苗的價格，確實在各國當中都有不同的價格。