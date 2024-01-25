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流感及COVID-19疫情升溫　台東縣衛生局籲民眾揪團打疫苗

▲台東縣衛生局呼籲民眾揪團打疫苗 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣衛生局呼籲民眾接種流感疫苗及COVID-19 XBB.1.5疫苗。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋冬季節是呼吸道傳染病流行季，尤其長者等免疫力較弱族群，感染流感、COVID-19或是肺炎鏈球菌後，導致併發重症甚至死亡的風險相對較高，台東縣衛生局建議長者或有慢性病民眾打疫苗是最有效的預防方法，為便利職場場域的上班族接種，如企業、公司、行號等機關團體有意願接種流感疫苗及COVID-19 XBB.1.5疫苗者達20人，即可連繫轄區衛生所安排集中接種。

台東縣衛生局表示，依據疾病管制署統計，目前國內流感及COVID-19疫情上升且處流行期，自去（112）年10月1日起截至今年1月15日累計335例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占58%），88%未接種流感疫苗；50例死亡個案中92%未接種流感疫苗；台東縣今年累計3例流感併發重症（其中2例未接種流感疫苗）。

另自去年9月26日COVID-19 XBB.1.5疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種COVID-19 XBB.1.5疫苗者皆占99%，併發症中65歲以上長者占79%，死亡個案中65歲以上長者占90%，而台東縣今年累計2例COVID-19併發症（皆未接種COVID-19 XBB.1.5疫苗）。

台東縣衛生局長孫國平呼籲接種疫苗是預防疾病最有效的方式，近期適逢新年尾牙聚會、學校寒假、規劃出國旅遊等人群聚集及移動頻率增加，建議民眾儘早接種流感及COVID-19 XBB.1.5疫苗，以及時獲得保護力。尤其是0-4歲幼兒、65歲以上長者及慢性病患等高風險族群應趕快接種，降低併發重症及死亡的風險。

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