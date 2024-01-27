台灣最美水岸藝術月津港燈節揭幕　黃偉哲邀全國民眾到台南賞燈

▲2024月津港燈節27日晚間在台南市鹽水區月津港周邊浪漫登場！啟燈儀式由台南市長黃偉哲等人主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024月津港燈節27日晚間在台南市鹽水區月津港周邊浪漫登場！啟燈儀式由台南市長黃偉哲主持，文化部政務次長王時思、數位發展部數位產業署長呂正華、立委林俊憲、賴惠員，市議員蔡育輝、趙昆原、李宗翰、王宣貿皆到場，共同為「2024月津港燈節」揭開序幕。

市長黃偉哲指出，台南市榮獲《國家地理旅遊》雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，更獲CNN評選為2024最值得造訪城市，而月津港燈節被譽「台灣最美水岸藝術燈節」，在山區也有龍崎空山祭燈節，山水相映、美不勝收。此外，鹽水還有一系列的活動，其中兩大盛事，鹽水蜂炮和燈會，一動一靜分別讓全世界看到截然不同的台南。

黃偉哲市長強調，今年台灣燈會在台南是全國一大盛會，2月3日的安平燈區啟燈，象徵歷史傳承；2月4日的沙崙燈區啟燈，則象徵科技與未來，兩個燈區新舊交會、古今相融，另外在新營天鵝湖公園還有新營波光節，邀請國人朋友一定要把握各個燈節及及活動，攜家帶眷呼朋引伴來親眼見證台南動人的夜空。

文化局指出，「月津港燈節」以其藝術性享譽全國，今年燈節展期從1月27日到3月3日，共37天，完美銜接台灣燈會。隨著台南400的開展，市府特別也藉由光影藝術結合在地自然生態，於新營文化中心及新營天鵝湖公園，策辦首屆「新營波光節」，分別打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及天鵝湖「波光圈」燈節活動。兩大活動已正式開跑，與「月津港燈節」一同閃耀北台南，展現地方文化活力，歡迎全國民眾前來共襄盛舉，共同歡度農曆新年、情人節、元宵節等各大佳節，迎接嶄新的一年。

今晚開幕儀式由市長黃偉哲偕同現場來賓共同啟燈揭開序幕，開幕展演打造「台南400．月津風華」水上劇場，以燈籠、絹扇、火舞、官將首演出，演出內容以萬家燈火、月光舞影、流金歲月與四方眾神等不同主題段落，呈現月津風華的記憶與台南400年的歲月軌跡。接著由人氣創作歌手魏嘉瑩帶來〈藍色眼睛〉、〈花香〉等多首膾炙人口的歌曲。下半場演出則由金曲歌手孫盛希精彩獻唱〈小心翻閱〉、〈Adddicted〉，派對感十足的舞曲成功帶動全場氣氛。

除了精彩的開幕演出外，新創燈區今年的亮點作品《聲鏡》，由裝置藝術團隊404 N.F、聲音科技藝術家張欣語攜手合作，以大型燈光裝置以及現場即時聲音表演建立起展覽氛圍，今晚也在現場進行燈光動態影像及即時聲音藝術的表演活動，吸引大批民眾前往觀賞。

今年燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，共規劃有藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等5大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能總計66件作品，帶給全國民眾無與倫比的視覺饗宴！更多詳情請上月津港燈節網站或粉絲專頁查詢。