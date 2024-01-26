　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會是台南400首場國際級活動，作品規模更勝以往、展現台灣獨特光芒。這場深具特色的年度盛事，睽違16年再度回到台南舉辦，2024年邁入第35屆，將以永續方式呈現，除高鐵燈區及安平燈區，併同台南龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節以及府城民間燈會，一同點亮城市、龍耀台南！

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長說，112年度總產值已超越竹科的南部科學園區在支持「2024台灣燈會在台南」的行動中強力發揮主場優勢。特別感謝南科管理局的行政協助，以及一向重視綠能減碳、永續發展及深耕社區關係的台積電鼎力贊助今年經費，挹注市府在高鐵的城市燈區主燈作品，力助燈會結合聲光科技、光雕技術與人文關懷，實現更多元豐富的藝文創新。

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局林國華局長表示，南科是台積電先進製程的生產重鎮，適逢今年是台南400，台積電的參與對台南而言意義重要非凡。由台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬，其設計發想與科技無限可能的意象不謀而合，策展規模及藝術可看性媲美燈會年度主燈「龍來台灣」。

「∞立方」以如同結晶般的外型詮釋當代之城意象，作品皮層以數千片特殊鏡面反射板組成，排列出波浪般的多角度外觀，以視錯覺的創意打造層次豐富的立體造型；白天時，這些經過精心設計角度的鏡面會反射周遭環境，隨著天光變幻外觀，到了夜間，則由精彩的動態燈光展演府城的環境、文史與自然意象，呈現前所未有的視覺饗宴。

本次「∞立方」贊助企業台積電表示，此作品結合自然光影與聲光科技，日夜都極具觀賞性，其日夜循環的視覺意象也很好地體現了資源永續、生生不息的概念，這也呼應了台積電秉持「提升社會」的ESG願景，長期致力實現永續發展目標，從綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育人才和關懷弱勢等五大方向，台積電期與社會一同創造共好價值。

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台積電深耕台南多年，陸續於台南成立晶圓六廠、晶圓十四廠、晶圓十八廠，以及先進封測二廠。為了強化水資源管理、推動水資源多元化，在與政府的合作下，台積電持續支持台積電南科再生水廠與台南安平再生水廠，並創全球半導體產業創舉，將工業廢水轉製成再生水並導入先進半導體製程使用。為營造科技與生態平衡、實踐對生物多樣性的承諾，台積電在晶圓廠區中成功復育螢火蟲，而台積電慈善基金會亦攜手台積志工在台南水雉生態教育園區提供保育系統導覽，強化對永續意識的培養。

此外，在支持藝文素養方面，台積電文教基金會自民國104年起連年贊助台南市文化局籌辦「台積電青少年劇場計畫－十六歲正青春藝術節」，皆顯示台積電整合內外資源深耕在地，發揮企業社會影響力的精神展現。

黃偉哲市長說，台積電秉持支持藝文、回饋社會的精神支持台灣藝術家的燈會創作，不僅展現對台南400與2024台灣燈會的支持，也讓更多美好在這塊土地上發生，呈現給更多國人。相信有科技巨擘的參與，將吸引更多國內外遊客來到台南賞燈，擴大城市觀光的國際能見度，謹代表市民向台積電表達萬分感謝！

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台灣燈會將於2月3日於安平燈區率先啟燈，2月24日(元宵節)高鐵燈區也將正式開啟，屆時在高鐵燈區除了可看到主展區的主燈「龍來台灣」之外，也可在「城里有光」燈區中看到高達16米的「∞立方」，目前市府團隊緊鑼密鼓加緊籌辦中，2024台灣燈會在台南，歡迎闔家到訪。

ET快訊
快訊／高雄命案！知名咖啡店樓上驚見屍體
從影最大尺度！周曉涵床戰情夫伸舌頭
八年級妹子買房「貸40年有多少人？」　一票人：貸好貸滿
最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周
74死墜機現場首曝光　滿地焦黑
秦始皇第一陪葬墓「開箱」　罕見「黃金俑」首面世
瑤瑤「寒流是什麼」穿超少！中空馬甲炸半球
快訊／放火燒郵局！　搶劫畫面首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

玉山春節布農展演系列活動　大年初二至初四梅山遊客活動中心登場

台南學甲分局保安民防組組長邱逸樵　榮陞南投縣信義分局分局長

泰雅天籟傳揚世界記者會　現場即興表演吸引眾人目光

桃園春節疏運計畫出爐　公路局籲民眾善用系列疏運優惠

台南發起送愛到日本石川捐款　黃偉哲、邱莉莉盼踴躍捐款助震災

龍年賀新春　台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

2024泰雅學堂台美文化交流活動　1／23啟程展開

寒冬送暖　南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

玉山春節布農展演系列活動　大年初二至初四梅山遊客活動中心登場

台南學甲分局保安民防組組長邱逸樵　榮陞南投縣信義分局分局長

泰雅天籟傳揚世界記者會　現場即興表演吸引眾人目光

桃園春節疏運計畫出爐　公路局籲民眾善用系列疏運優惠

台南發起送愛到日本石川捐款　黃偉哲、邱莉莉盼踴躍捐款助震災

龍年賀新春　台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

2024泰雅學堂台美文化交流活動　1／23啟程展開

寒冬送暖　南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

快訊／高雄傳命案！知名咖啡店樓上傳一死　陳屍上鎖房間　　　

BL劇太夯！男星陳玹宇私訊收男體照　還被問「原味襪賣多少錢」

LE SSERAFIM「五缺一」抵台畫面曝光！　晚上將現身小巨蛋彩排

醫學中心評鑑農曆年前公布！家數上限是否打破？薛瑞元回應藏玄機

英業達旺年會將發出1億獎金　估今年集團營運成長個位數

全球唯一上演國家！　百老匯四大名劇《西貢小姐》來台登場破紀錄

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

遵守約定！SVT Woozi在文彬冥誕發表「他生前愛歌」：不會忘記你

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

即／台南東區碳烤店傳火警　急疏散顧客

南消七大手職前教育訓練成果亮眼

南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

桃園捷工局長率隊　步行29公里現勘捷運橘線

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

竹山秀傳醫院邀書法老師揮毫贈春聯、推健康年菜祛寒

台南新營區民宅火警2死1重傷逃生平日建立觀念

嘉義市新蛋黃區湖子內大型音樂餐廳進駐

婦手指卡戒指腫脹兩倍大　家屬直衝消防隊求助

塭仔漁港尾牙有喜事！新船「擲吉」鄉親嗨

中華電信台南交換機改接工程3區市話受影響

邱逸樵榮陞南投縣信義分局分局長

農耕機污染道路頻傳　屏縣開出近20張告發單

更多熱門

相關新聞

紐時：台積電在戰爭風險高地區　停產全球產業停擺

紐時：台積電在戰爭風險高地區　停產全球產業停擺

美國前總統川普（Donald Trump）日前受訪表示，如果中國佔領台灣，他們可能會令整個世界停擺，對此美國知名記者Nicholas Kristof也在紐約時報專欄發文表示，川普說的就是台積電，因為那是他所能想到的歷史上唯一一家如果被迫停產可能導致全球經濟蕭條的企業。

三星搶代工無望　台積電首批2奈米產能「蘋果全包了」

三星搶代工無望　台積電首批2奈米產能「蘋果全包了」

台積電下跌2元至640　台股跌逾40點萬八失守

台積電下跌2元至640　台股跌逾40點萬八失守

快訊／台積電帶頭衝破642元　台股漲逾128點站上萬八

快訊／台積電帶頭衝破642元　台股漲逾128點站上萬八

全球500大最有價值品牌　台灣僅2間上榜

全球500大最有價值品牌　台灣僅2間上榜

關鍵字：

藝術文化台積電台灣燈會

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面