推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

▲台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會是台南400首場國際級活動，作品規模更勝以往、展現台灣獨特光芒。這場深具特色的年度盛事，睽違16年再度回到台南舉辦，2024年邁入第35屆，將以永續方式呈現，除高鐵燈區及安平燈區，併同台南龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節以及府城民間燈會，一同點亮城市、龍耀台南！

黃偉哲市長說，112年度總產值已超越竹科的南部科學園區在支持「2024台灣燈會在台南」的行動中強力發揮主場優勢。特別感謝南科管理局的行政協助，以及一向重視綠能減碳、永續發展及深耕社區關係的台積電鼎力贊助今年經費，挹注市府在高鐵的城市燈區主燈作品，力助燈會結合聲光科技、光雕技術與人文關懷，實現更多元豐富的藝文創新。

觀旅局林國華局長表示，南科是台積電先進製程的生產重鎮，適逢今年是台南400，台積電的參與對台南而言意義重要非凡。由台積電獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxU Studio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬，其設計發想與科技無限可能的意象不謀而合，策展規模及藝術可看性媲美燈會年度主燈「龍來台灣」。

「∞立方」以如同結晶般的外型詮釋當代之城意象，作品皮層以數千片特殊鏡面反射板組成，排列出波浪般的多角度外觀，以視錯覺的創意打造層次豐富的立體造型；白天時，這些經過精心設計角度的鏡面會反射周遭環境，隨著天光變幻外觀，到了夜間，則由精彩的動態燈光展演府城的環境、文史與自然意象，呈現前所未有的視覺饗宴。

本次「∞立方」贊助企業台積電表示，此作品結合自然光影與聲光科技，日夜都極具觀賞性，其日夜循環的視覺意象也很好地體現了資源永續、生生不息的概念，這也呼應了台積電秉持「提升社會」的ESG願景，長期致力實現永續發展目標，從綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育人才和關懷弱勢等五大方向，台積電期與社會一同創造共好價值。

台積電深耕台南多年，陸續於台南成立晶圓六廠、晶圓十四廠、晶圓十八廠，以及先進封測二廠。為了強化水資源管理、推動水資源多元化，在與政府的合作下，台積電持續支持台積電南科再生水廠與台南安平再生水廠，並創全球半導體產業創舉，將工業廢水轉製成再生水並導入先進半導體製程使用。為營造科技與生態平衡、實踐對生物多樣性的承諾，台積電在晶圓廠區中成功復育螢火蟲，而台積電慈善基金會亦攜手台積志工在台南水雉生態教育園區提供保育系統導覽，強化對永續意識的培養。

此外，在支持藝文素養方面，台積電文教基金會自民國104年起連年贊助台南市文化局籌辦「台積電青少年劇場計畫－十六歲正青春藝術節」，皆顯示台積電整合內外資源深耕在地，發揮企業社會影響力的精神展現。

黃偉哲市長說，台積電秉持支持藝文、回饋社會的精神支持台灣藝術家的燈會創作，不僅展現對台南400與2024台灣燈會的支持，也讓更多美好在這塊土地上發生，呈現給更多國人。相信有科技巨擘的參與，將吸引更多國內外遊客來到台南賞燈，擴大城市觀光的國際能見度，謹代表市民向台積電表達萬分感謝！

2024台灣燈會將於2月3日於安平燈區率先啟燈，2月24日(元宵節)高鐵燈區也將正式開啟，屆時在高鐵燈區除了可看到主展區的主燈「龍來台灣」之外，也可在「城里有光」燈區中看到高達16米的「∞立方」，目前市府團隊緊鑼密鼓加緊籌辦中，2024台灣燈會在台南，歡迎闔家到訪。