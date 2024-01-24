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2024台灣燈會倒數10天　黃偉哲與孫翠鳳邀來安平賞花燈看明華園大戲

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，「安平燈區」即將於2月3日盛大開展，台南市政府24日舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，睽違16年的台灣燈會再次由台南主辦別具意義，今年的燈會將展示台南豐富的文化資產，同時也融入現代科技和藝術元素，打造一場充滿創意和驚喜的視覺盛宴，歡迎全國好朋友一起龍來台南。

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2024適逢台南400，倒數10天後台灣燈會將在安平燈區盛大啟燈，安平是有當年荷蘭人蓋的熱蘭遮城，象徵著歷史、過去，歸仁的高鐵燈區就在沙崙智慧綠能科技園區旁，代表著科技、未來，今年的燈區從過去一路走向未來，歷史融合科技，美不勝收。

黃偉哲說，開幕當日明華園將帶來睽違10年未開箱的大戲《媽祖》，這齣戲動員超過300人力並架設3個舞台，藝術價值及受民眾歡迎程度堪稱有史以來最高，他感謝明華園一起成就台灣燈會開展美事，也歡迎全國民眾2月3日來安平林默娘公園，看美麗的台灣燈會，賞明華園大戲。

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

孫翠鳳指出，1929年明華園在台南創團，台南是明華園創團的故鄉，因此今年2024台灣燈會在台南，明華園也要帶來10年未上演的大戲《媽祖》，這是明華園戶外最大型的表演，所需要的人力物力最複雜，但帶來的精彩度絕對破表，期待2月3日開展當日全國甚至國際的好朋友們一起來現場觀看明華園10年一期的《媽祖》大傳。

2024台灣燈會規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，2月3日由「安平燈區」打頭陣，開幕當天特別邀請到明華園總團，重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》，作為燈會的開幕劇。展期有12處街頭藝人展演區，預計邀請19組知名團隊，將帶來500場以上精彩表演；另外假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀。

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平燈區位置在安平區的林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共展出30件以上作品，主題為「台南400」與「河光往事」。「台南400」展區特邀請了原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家，於林默娘公園創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」燈區，將由新世代科技藝術家將為這條台南美麗的河岸，帶來嶄新的面貌，再創台南運河嶄新的風情與當年繁華的風貌。

▲2024台灣燈會在台南邁入倒數10天，宣傳記者會上，市長黃偉哲與明華園「台灣傳統戲劇無敵小生」孫翠鳳，共邀全國民眾來參觀台灣燈會，並觀賞開幕大戲《媽祖》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者會上冠蓋雲集，市議員李啟維、Ingay Tali穎艾達利、周麗津、陳怡珍、李偉智、許至椿、沈震東、曾培雅、蔡蘇秋金、蔡宗豪、施余興望、盧崑福，交通部西拉雅風景區管理處處長徐振能、雲嘉南風景區管理處處長許宗民，明華園陳勝福總團長、總團執行長陳昭賢、無敵小生孫翠鳳、當家花旦鄭雅升、台灣第一丑角陳勝在均出席現場，明華園更現場演出《媽祖》精華版為活動暖身，簡短但精采動人的演出，帶來滿場的喝采。

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關鍵字：

台灣燈會黃偉哲孫翠鳳安平花燈明華園

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