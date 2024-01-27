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台南市首屆元坤盃橄欖球賽開幕　黃偉哲開球盼提升橄欖球運動風氣

▲2024年台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27日下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，市長黃偉哲與理事長杜元坤共同開球，宣告比賽開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27日下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，市長黃偉哲與理事長杜元坤共同開球，宣告比賽開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27日下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，市長黃偉哲特別致贈台南名產虱目魚Q餅給每位參賽選手，讓選手感受台南熱情，並與理事長杜元坤共同開球，宣告比賽開始。

本屆元坤盃賽事由台南市政府與台南市杜元坤橄欖球運動發展協會共同主辦，邀請來自國內外11支高中隊伍參賽。黃偉哲熱烈歡迎所有選手聚集台南，同台競技，並特別感謝杜元坤理事長投入大量心力與金錢，致力發展橄欖球運動，精神令人欽佩。黃偉哲希望來自國內外的隊伍，都可以在台南的球場，不僅切磋球技，也交流友誼，更一起提升橄欖球運動風氣。

▲2024年台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27日下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，市長黃偉哲與理事長杜元坤共同開球，宣告比賽開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次的參賽隊伍中，包括了來自日本石川縣的鶴來高校，市長黃偉哲特別藉機親自向石川縣選手表達慰問，期盼石川縣早日從震災中復原。

黃偉哲提到，今年是台南400，是台南市回顧歷史、展望未來發展的重要里程碑，同時也希望在體育、國際交流都有更好的發展，也歡迎所有國內外的參賽隊伍，可以再度來到台南，共同參與今年一整年的精彩活動。市議員李中岑、INGAY TALI穎艾達利、陳怡珍、沈震東也親自參加開幕活動，表達支持。

▲2024年台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27日下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，市長黃偉哲與理事長杜元坤共同開球，宣告比賽開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這屆的元坤盃參賽隊伍包括台南市長榮中學、台南一中、六信高中、基隆市八斗高中、宜蘭縣羅東高工、新竹市香山高中、台北市建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中，以及來自日本石川縣的鶴來高校和韓國木浦市的天安五城高中。27日除了開幕典禮，還有15場高中組賽事帶來的精采對決，以及6場國中組的表演賽，為觀眾帶來許多橄欖球的熱血碰撞。

▲2024年台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27日下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，市長黃偉哲與理事長杜元坤共同開球，宣告比賽開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局表示，台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，期待選手們能夠展現運動家精神，奮力拼搏，為自己的隊伍贏得榮耀，並期待這場盛大的橄欖球盛事能夠在台南掀起一波橄欖球熱潮！

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