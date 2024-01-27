龍躍武廟花燈啟燈儀式　黃偉哲祈求平安順利國泰民安

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟新修建完成的廟埕廣場打造「龍耀武廟」宗教祈福燈區，27日晚上市長黃偉哲親臨點燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟新修建完成的廟埕廣場打造「龍耀武廟」宗教祈福燈區，27日晚上市長黃偉哲親臨點燈，祈求在金龍年所有市民都歡喜、順利、好運攏總來，立委林俊憲、議員李宗翰亦到場共襄盛舉。



市長黃偉哲表示，該燈區以七星平安橋開運祈願的傳統信仰為主，歷史悠久，自古以來鹽水蜂炮象徵驅逐瘟疫，點燈則為祈求來年平安順利。感謝武廟響應台灣燈會特地舉辦燈區啟燈活動，祈求關聖帝君護佑學子學業順利，國家國泰民安。同時鹽水月津港燈節今晚也將開幕，歡迎國人來臺南祈福賞燈，參與這場盛會。

月港武廟管理人林益仁表示，武廟除供奉文衡聖帝以外，也有將近四百年歷史的孔聖公、文昌公，均為襄助考生考運、智慧的聖恩主。台南400年結合七星平安橋祈福活動，希望宗教燈區能夠進一步撫慰人心、也能助學子、欲參加考試的考生取得佳績。

鹽水區長陳文琪表示，武廟前北門路持續工程進行，感謝武廟、施工單位及民眾體諒，會在不影響品質情形下儘量於本(1)月底前完成路面工程，讓交通恢復順暢，同時邀請全國好朋友一起來鹽水賞燈祈福。

晚上晚點燈活動由橋南長輩太鼓打頭陣，並由台南400大展大演特邀演出團隊磐果舞蹈劇場、樂耘舞集與在地舞蹈社團輪番演出，揭開台南400 慶祝活動遍地開花的序幕，也響應台灣燈會在台南的榮耀時刻。