台南發起送愛到日本石川捐款　黃偉哲、邱莉莉盼踴躍捐款助震災

▲台南市政府發起送愛到日本石川捐款愛心活動，市長黃偉哲、議長邱莉莉盼各界踴躍捐款助日本震災重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年元旦強震重創日本能登半島，造成當地人員傷亡、民生建設嚴重受創，地震發生後台南市政府在第一時間透過管道表達關懷，也接到許多熱心市民詢問捐款事宜，黃偉哲市長與市議會議長邱莉莉在地震發生後，立即帶頭慷慨捐出1個月薪水。

黃偉哲市長與市議會議長邱莉莉，兩人感念2016年0206大地震時，日本各界對台南的關懷與鼓勵，因此共同發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，希望能號召更多力量、提供災區實質的協助，加速受創地區災後重建的工作。

黃偉哲市長表示，這場大地震造成的嚴重傷害，令人感到非常難過，石川縣金澤市與台南淵源相當深厚，且台南市與石川加賀市結為友好城市已邁入第10年，互動關係非常密切。此時正是我們發揮國際大愛的時刻，邀請市民共同響應捐款活動，展現台南人的溫暖及互助精神，透過大家的共同努力，為日本震災地區帶來重新建設的力量。

邱莉莉議長表示，同樣位於地震帶的台灣，對於地震所帶來的重大災害，特別能感同身受天災無情。邱議長說，台南市議會先後分別與石川縣議會及金澤市議會簽訂友好交流協定，雙方互動交流密切。邱莉莉議長表示，府會首長帶頭捐出1個月薪資，她也號召更多人加入捐款行列，期盼彙集更多力量，傳遞來自台南的關懷與溫暖，祈求重建之路順利，早日恢復正常生活。

社會局盧禹璁局長說明，此次賑災捐款期間自26日上午8時起至2月7日晚上11時59分止。社會局將於「捐助日本石川縣震災」小額捐款時間結束後，公布捐款代收總金額，並將款項匯撥至日本石川縣政府指定的捐款帳戶。

此次捐款專戶「台南市政府社會局社會救助金專戶」、帳號：0090-4506-5055，捐款銀行：台灣銀行台南分行。社會局提醒捐款人匯款時請指定「捐助日本石川縣震災」並註明捐款人姓名、電話及地址等資訊，以利寄發收據。完成匯款後，請將匯款單傳真至台南市政府社會局社會救助科，邀請市民踴躍捐輸善款，共同為幫助石川地區災後重建盡一份心力，捐款專線請洽06-2995686。