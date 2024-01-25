老翁謾罵站務員判罰5千+1萬民事賠償　北捷重申：暴力零容忍！

▲暴力零容忍！請尊重捷運服務人員 任何言語謾罵、暴力等行為 將依刑法究辦。（圖／臺北捷運提供）

生活中心／綜合報導

日前紅樹林站一名站務人員，基於職責所在販售車票予一旅客，未料竟遭該名旅客出言謾罵，最後請捷警及轄區員警到場處理，站務人員於製作筆錄後提告妨礙名譽，經法院判決處罰該旅客新臺幣5,000元，附帶民事賠償1萬元。

經統計，去(112)年臺北捷運車站人員遭受威脅事件總計20件，發生原因主要為勸導違規行為及服務旅客過程中，遭旅客言語謾罵或毆打。臺北捷運再次重申「暴力零容忍」，如有同仁遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。

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臺北捷運已於車站詢問處張貼告示提醒旅客尊重捷運服務人員，車站人員秉持專業與熱忱服務旅客，為維護乘車秩序，如見少數有未符旅客須知相關規定的行為，基於職責所在婉言勸導，敬請旅客體諒及配合，切勿情緒激動做出不理性行為。

臺北捷運公司嚴正表示，針對車站同仁遭遇不理性旅客的言語威脅或肢體暴力，捷運公司有權拒絕提供服務，且一律通報行控中心請捷警或轄區員警到場協助處理，若同仁欲提出告訴，公司法政單位將全力提供協助；如遇旅客不理性暴力相向，可運用隨身攜帶的防狼噴劑保護自身安全，詢問處亦備有盾牌及防禦棍，以達嚇阻防護效用。

臺北捷運公司為使同仁免於因公涉訟造成心理負擔，已提供員工專業法律服務，並依照個案委由外聘律師處理刑事涉訟案件，相關費用由公司負擔，做為同仁堅強後盾，也全力捍衛同仁值勤及保障員工權益。此外，每兩年定期邀請捷運警察對車站服務人員進行維安訓練，學習基本防禦招式，保護自己及他人安全。