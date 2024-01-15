　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！妹子氣炸：還想把我拉下車

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北捷運車廂內發生衝突！一位女網友昨（14）日發文表示，她搭捷運時，一個中國大媽認為她推擠，下車時突然大爆氣，不只拉頭髮還把她往地上壓。大批網友馬上建議報警，捷運警察也留言，力挺她為了捷運治安報案，釐清該名婦人的行為是否涉及相關法律責任。

一名女網友在Dcard發文「在捷運上被中國大媽扯頭髮壓在地上」，她昨日下午4點搭捷運時，在某站上來了一個有口音的阿姨，進車廂後就一直用力擠她，但因為車廂本來就很擠，她就沒想太多。之後，有別的乘客要下車時擠到對方，「她離我很近，所以也擠到我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，她真的快要跌倒了，所以有點用力的站直，「因為她整個人靠在我身上，所以我站直她也被推到」，豈料大媽不爽地開口罵原PO「剛剛旁邊有人擠我，妳幹嘛推我？」「妳剛剛就是推我，幹嘛推我？」起初女網友還有回幾句「我沒有推妳，是妳自己沒站好」，後來索性不理大媽。

對方眼見被無視就一直瞪她，在要下車時不僅動口還動手，「在她要下車時講了一句話，但我不太記得了，然後推我，我當下也很不爽所以推回去（用手背推而已根本沒有很大力），她就突然整個大爆氣，拉我頭髮把我往地上壓，一直大喊我打她。」

幸好有其他乘客出手相助，「她還想把我拉下車，非常感謝幫忙的那幾位，我當時嚇到，加上頭整個被往下壓，沒看到主要是誰幫我，但真的很感謝你們。」回到家以後，她很後悔沒有喊站務人員或報警，也坦言自己還手確實衝動了，「以後遇到這種大媽應該直接不理她的。」

事後，原PO不禁在留言處提醒，「大家以後搭車一定要小心一點！我今天其實還算幸運，對方沒有拿危險物品，也沒對我造成實質傷害（除了我的頭皮）」，不管發生什麼事，保護自己最重要，「我也要反省今天有點衝動，主要是我真的沒想到她會突然動手。」

一票人看到過程後也超氣，「你沒受傷但是他這算是攻擊的舉動了吧！」貼文則引來捷運警察隊留言，力挺她報警，「該婦人對您的行為可能有涉及相關法律責任，為釐清相關案情並受理以利偵辦，煩請您致電分隊電話02-25501834或向附近派出所報案，為維護捷運系統與旅客之安全，有類似之情況，煩請立即與站務人員聯繫或報警處置，謝謝您對捷運治安的關心！」

ET快訊
台灣虎航年終開獎！　上看14個月
指陳吉仲抄襲遭判刑　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？
今北台灣雨多！周末冷氣團剩12度　氣象署示警：冷上不少
北市男進彩券行喊「賽事將開始」：下注65萬　店員照做完了
傳「退出民眾黨群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會
昔「杯王」跌落神壇　桃園2廠房淪法拍要價近25億
5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片
快訊／爆陳吉仲抄襲　張斯綱、凌濤、楊智伃遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！妹子氣炸：還想把我拉下車

一群朋友聚餐「都沒聊大選」！他驚：根本沒人在乎結果　PTT曝關鍵

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區　7月1日起施行管制

他慶祝想去吃到飽「哪間有氣氛又好吃」？一票推這2家：目前最棒

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

男友「桌布放女星」還換不停！她傻眼了...網見身分卻讚：眼光很好

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」遭拒怒嗆：爛男人

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！妹子氣炸：還想把我拉下車

一群朋友聚餐「都沒聊大選」！他驚：根本沒人在乎結果　PTT曝關鍵

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

好羨慕！台灣虎航年終獎金平均10.8個月　最高上看14個月

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

台積電漲2元收586　台股小漲34點來到17547點

陳建州被法院認證不告了！大牙激動首發聲：正義遲到　網湧入挺爆

營養師曝天冷更好瘦！「十日控卡食譜+瘦瘦湯」一次公開

誣指陳吉仲抄襲被判拘役　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？

中國光大集團前董事長唐雙寧被捕　涉貪對抗審查

GX演唱會加場！鼓鼓、蕭秉治「睽違8年」合體謝粉絲

蘋果整併Siri團隊　121名員工面臨裁員

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

一家8票「全綠轉白」　他曝試算結果：柯拿超多綠票

在台灣「選舉作票有多難？」　呱吉揭真實數據！

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

北北基等4縣市大雨特報！

中國女遊日現金不夠！台人暖救援

妹子搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！

全台濕冷！　下波恐寒流「低溫探個位數」

高嘉瑜敗選　下一步自曝「想整理房間」

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

更多熱門

相關新聞

作票？選務人員現身吐苦水：實在吞不下去

作票？選務人員現身吐苦水：實在吞不下去

總統副總統及立法委員投票，已於13日完成開票與計票作業，並公開於中選會網站。中選會說明，在TikTok等社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，此類影片多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息。網路上也有許多選務人員跳出來無奈澄清，「從早上忙到晚上還要被外面指責是在作票，這種說法我實在吞不下去。」

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

搭飛機旁邊坐毛茸茸乘客　她樂壞

搭飛機旁邊坐毛茸茸乘客　她樂壞

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」...哭爆

尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」...哭爆

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

關鍵字：

北捷衝突推擠乘客Dcard

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

NONO受害者再＋4！

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面