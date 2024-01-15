搭捷運被中國大媽「拉頭髮壓地」！妹子氣炸：還想把我拉下車

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北捷運車廂內發生衝突！一位女網友昨（14）日發文表示，她搭捷運時，一個中國大媽認為她推擠，下車時突然大爆氣，不只拉頭髮還把她往地上壓。大批網友馬上建議報警，捷運警察也留言，力挺她為了捷運治安報案，釐清該名婦人的行為是否涉及相關法律責任。

一名女網友在Dcard發文「在捷運上被中國大媽扯頭髮壓在地上」，她昨日下午4點搭捷運時，在某站上來了一個有口音的阿姨，進車廂後就一直用力擠她，但因為車廂本來就很擠，她就沒想太多。之後，有別的乘客要下車時擠到對方，「她離我很近，所以也擠到我。」

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當時，她真的快要跌倒了，所以有點用力的站直，「因為她整個人靠在我身上，所以我站直她也被推到」，豈料大媽不爽地開口罵原PO「剛剛旁邊有人擠我，妳幹嘛推我？」「妳剛剛就是推我，幹嘛推我？」起初女網友還有回幾句「我沒有推妳，是妳自己沒站好」，後來索性不理大媽。

對方眼見被無視就一直瞪她，在要下車時不僅動口還動手，「在她要下車時講了一句話，但我不太記得了，然後推我，我當下也很不爽所以推回去（用手背推而已根本沒有很大力），她就突然整個大爆氣，拉我頭髮把我往地上壓，一直大喊我打她。」

幸好有其他乘客出手相助，「她還想把我拉下車，非常感謝幫忙的那幾位，我當時嚇到，加上頭整個被往下壓，沒看到主要是誰幫我，但真的很感謝你們。」回到家以後，她很後悔沒有喊站務人員或報警，也坦言自己還手確實衝動了，「以後遇到這種大媽應該直接不理她的。」

事後，原PO不禁在留言處提醒，「大家以後搭車一定要小心一點！我今天其實還算幸運，對方沒有拿危險物品，也沒對我造成實質傷害（除了我的頭皮）」，不管發生什麼事，保護自己最重要，「我也要反省今天有點衝動，主要是我真的沒想到她會突然動手。」

一票人看到過程後也超氣，「你沒受傷但是他這算是攻擊的舉動了吧！」貼文則引來捷運警察隊留言，力挺她報警，「該婦人對您的行為可能有涉及相關法律責任，為釐清相關案情並受理以利偵辦，煩請您致電分隊電話02-25501834或向附近派出所報案，為維護捷運系統與旅客之安全，有類似之情況，煩請立即與站務人員聯繫或報警處置，謝謝您對捷運治安的關心！」