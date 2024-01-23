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社會 社會焦點 保障人權

電子公司董娘整理遺物　赫見女員工與夫同居！小三還是「孝媳」

▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲老牌電子公司董娘整理丈夫遺物，發現丈夫與李姓員工20年前就外遇還同居，憤而對李女提告求償200萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

偷吃終究要付出代價！北市老牌電子公司董娘整理廖姓丈夫遺物時，意外發現離家20年的丈夫竟與李姓女員工外遇，還共築愛巢，嚥不下這口氣的她決定對李女提告求償200萬元。法院審理時，李女抗辯說：「2人都是以朋友關係同居，非男女交往」。士林地院審理後，認李女須賠100萬元。

蔡姓正宮主張與廖姓丈夫1974年結婚，婚後育有3子女，共創電子公司及投資公司，而丈夫卻在2000年表示要離家與李姓女員工同居，但2019年時，李姓小三曾向她哭訴被廖男趕走、又有外遇對象，當下誤認2人已分手結束畸戀，直到，丈夫2021年去世，整理遺物時，才發現2人一直都是同居，決定提告求償200萬。

李女稱，1996年到公司上班，就知道老闆有婚姻，2001年開始同居到廖死亡，都是朋友關係，非男女交往，且稱正宮從一開始就知悉且同意2人同居，況且他們夫妻關係早已名存實亡，除請求金額過高外，也超過求償時效，故請求聲請駁回。

法官經查發現，李女與廖有臉貼臉、胸膛合照，且李女還自曝，廖男母親去世，將後事交給她操辦，寄給部分親友的訃聞還將她列為孝媳，故不採信2人無男女交往知情說詞，且一般社會通念來說，與異性友人同居，顯為婚姻關係外不正常交往，足以破壞正宮與廖夫婚姻。

另外，根據3名子女筆錄也足認，廖死亡後，3名子女進到其屋，也發現李女與廖同居跡象，至於正宮是否知悉2人同居、與有無同意同居，是兩回事，單純的隱忍與積極的同意有別。

法官認李女與廖男交往、同居多年，導致正宮受有精神痛苦，正宮現為電子公司財政部經理，曾擔任台北市傑出女性發展協會理事長；李女高職普通科畢業，曾擔任電子公司管理處協理，目前退休、無業，審酌兩造身份等，判李女須賠償100萬。

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