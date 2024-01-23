警員安撫失智阿嬤　幫她「找到回家的路」

▲失智阿嬤在台9線旁恍神行走，警員護送阿嬤回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「阿嬤妳住哪裡」？台東縣警察局關山分局池上分駐所警員於22日22時10分許，接獲無線電通報稱「有阿嬤在台9線旁恍神行走，請前往察看」。到場後發現阿嬤，但均一問三不知，疑有失智的症狀，所幸有熱心民眾路過認出阿嬤，指引員警其住所。

近日氣溫不斷下降，台東縣內縱谷地區的池上，晚間溫度約為12度左右。於22日22時許，民眾發現於台9線慶豐路段，有阿嬤在路旁遊走並四處張望，雖有路燈但夜間能見度較差，恐其發生危險遂報警處理。巡邏警員獲報隨即趕往現場，抵達後發現一名約七旬老婦四肢不斷發抖且喃喃自語，疑似因失智忘記回家的路。員警探訪附近多戶民眾，所幸遇到熱心民眾認出阿嬤，還指出其住所，順利護送返家。

經員警察進入屋內察看，燈是開著的但空無一人，此時屋外傳來機車引擎聲，原來是阿公發現阿嬤久久未返家，且外面風大又低溫，心急如焚的他騎著機車外出找尋，因為遠遠看到自己的屋外有巡邏車的警示燈，這才返家察看，結果是警察把阿嬤送返家了，真的！真的非常感謝！據阿公說，其妻患有憂鬱症及失智症，有時外出在外面走走，都會自己回家，這次走到那麼遠(離家約3公里)，也是第一次，以後會多加注意的，真的非常謝謝您們。