台東縣政府攜手台東大學　舉辦鳳梨釋迦包裝廠評鑑

▲台東縣政府近期將聯合台東大學進行鳳梨釋迦包裝廠評鑑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

針對去年陸方公布通過註冊的37家包裝廠，台東縣政府近期將聯合台東大學辦理評鑑作業，評鑑標準依循鳳梨釋迦外銷品質規範，項目包括環境場域、操作程序、各項紀錄表單是否確實填寫及按時回傳；為符合公平原則，評鑑分數將以積分制為包裝廠進行排序。

台東大學李俊霖教授說明，包裝廠評鑑重點在四個部分，首先為場域空間是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護措施，避免二次污染，其次為外銷箱上需確實張貼產銷履歷標章及東大設計的二維條碼(QR-code)，再來是確實填寫各階段紀錄表單並按時回傳，最後為確保清潔品質，各包裝廠查核時會抽1箱果實帶回實驗室，藉由設備檢視是否澈底清潔。

台東縣政府農業處長許家豪進一步指出，評鑑結果將作為每個產季公告核准包裝廠的依據、台東縣政府各項設備優先補助對象，推薦貿易商優先選購名單及農業部防檢署加強檢疫的參考指標項目，相關評鑑資訊將公布於鳳梨釋迦品質認證系統（https://reurl.cc/r6MNrO），請各包裝廠業者落實品管及標準化清潔作業流程，精進鳳梨釋迦產業並提升果實品質。