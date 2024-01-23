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台東縣衛生局輔導8診所　通過112年診所高齡友善服務自我評核

▲台東縣8間診所通過「112年診所高齡友善服務自我評核」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣8間診所通過「112年診所高齡友善服務自我評核」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣衛生局輔導黃信揚診所、大慶家醫科外科診所、尤憲明內兒科診所、李惠雄內科診所、李旺駿耳鼻喉科診所、路加診所、鹿野診所、路瑪診所等，通過衛生福利部國民健康署「112年診所高齡友善服務自我評核」，台東縣政府特別於日前1月份縣務會議由副縣長王志輝公開表揚。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣65歲以上人口占18.8%，且已有13個鄉鎮市超過20%人口進入超高齡社會，為因應高齡社會到來，將健康城市、高齡友善等議題融入施政計畫，打造台東縣高齡友善全齡照顧環境，台東縣衛生局自110年著手輔導「高齡友善服務診所」，以提供長者慣用語言溝通、優先看診、提供老花眼鏡及輔聽器等輔助工具、入口通道寬度易於輪椅通行等貼心長者就醫服務，建構長者就醫優良環境。

台東縣衛生局長孫國平指出，為讓高齡長者就醫能獲得更合宜的友善環境及健康服務，由衛生局連結醫院、診所、衛生所等健康照護機構，從軟、硬體雙管齊下，提供高齡者生理、心理、社會乃至心靈層面的全人照護，讓每一位長者都能享受有品質、有尊嚴的醫療照護服務，一起守護在地長輩的健康。

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