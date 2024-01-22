台東「國產及再利用『材』好環境教育特展」　展期延至年底

▲國產及再利用「材」好特展反應熱烈 ，展期延長至113年底。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局112年與林業及自然保育署台東分署、台東縣巨大廢棄物回收再利用中心及公東高工家具木工科共同合作策劃，推出「國產及再利用『材』好環境教育特展」，民眾熱烈迴響，吸引近8,000位民眾前往參觀，環保局表示，特展能認識與體驗國產及再利用材製作優質家具，並用行動支持，實際購買家具，因此，除了更新家具展品，展期並延長至113年12月底，地點在永續方舟館3樓特展區，期盼藉由國產及再利用「材」好特展，將永續發展與全民綠生活的精神深植於家庭生活。

縣長饒慶鈴表示，為推動聯合國永續發展目標(SDGs)第12項永續消費與生產模式、第13項氣候行動、第15項陸域生態目標及全民綠生活，持續辦理國產及再利用「材」好家具特展，邀請林業及自然保育署台東分署、台東縣巨大廢棄物回收再利用中心及公東高工木工科作品共同參展，讓世界看見台東推動永續發展目標，讓在地優秀人才以及教學成果擴大呈現，透過環保局推動環境教育活動，讓台東朝向發展永續城鄉目標邁進。

環保局指出，國產及再利用「材」好特展，將與合作單位更新展出家具，展期延長至12月底，透過展出強化民眾對永續發展與全民綠生活的知識與態度，進而改變日常生活的消費模式，藉由環境教育活動帶領民眾進入特展空間，感受自然森林氛圍，實際體驗國產材及再利用家具，將永續發展及全民綠生活的精神深植於生活中。