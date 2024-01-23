寒假春節低碳遊台東　淨零環保食宿遊購行一次滿足

▲台東縣環保局誠摯邀請大眾在旅途中加入低碳旅遊的行列。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

寒假與農曆春節期間，台東預料將迎來大量遊客造訪，台東縣環保局誠摯邀請大眾在旅途中加入低碳旅遊的行列，響應「責任旅遊」，自備環保餐具、環保杯、環保袋、盥洗用品等綠生活用品，並參與低碳消費、規劃淨零環保行程，選擇入住環保旅宿、品嚐環保餐廳，並探索台東縣的環境教育設施場域，使用低碳運具，共同建立對環境友善的旅遊習慣。

台東縣環保局指出，台東擁有多樣的山海景觀，誠摯歡迎新春期間的遊客加入低碳旅客的行列。截至112年度，台東的環保旅店數已從133家增加至168家，環保標章旅館也由8家擴充至10家，縣內可供選擇的環保餐廳高達50家。此外，台東還擁有知本自然教育中心、永安社區環境教育園區、卑南遺址公園、國立台灣史前文化博物館、小野柳自然教室和米國學校環境教育園區等6處環境教育設施場所，歡迎新春期間來台東享受綠色永續的食宿遊購體驗。

台東縣環保局進一步提到，台東縣政府交觀處已整理新春旅遊的交通攻略，便於民眾查詢所需的交通資訊，縣府與台鐵公司及公車業者持續溝通，增加春節期間的運輸量，預計可縮短旅客等待及購票時間，鼓勵縣民與旅客儘量選擇方便的大眾運輸系統，助我們的環境實現淨零永續的目標。