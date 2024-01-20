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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

11歲「小草」失聯竟是參加柯文哲選前造勢　民眾黨駁：不實造謠

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，現場已破20萬人。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對外界傳出，基隆有一名就讀國小六年級的11歲男童，選前獨自參加柯的造勢大會，家人遍尋不著報警，警方狂找2小時才找到人一事，民眾黨20日聲明，該名同學因被老師處罰留校，心情不好坐車到市區閒晃，下車點恰好在會場周遭，僅短暫停留後就自行返家，「被影射為與柯文哲有關，完全乃不實造謠」，呼籲行政院對這類錯假訊息應有積極作為。

民眾黨聲明，關於外傳一名基隆小朋友於1月10日與家長失聯一事和柯文哲造勢有關，經向基隆警方釐清，「該名同學，因被老師處罰留校，心情不好，後續坐車至市區閒晃」。當日民眾黨於基隆市區有掃街與開講活動，同學的下車點也在市區會場周遭，因當天人多好奇走近，短暫停留後，就離開自行返家。

民眾黨指出，該事件近期被特定人士影射為與柯文哲有關，完全乃不實造謠。此等言論未經查證便惡意連結，更在節目、社群上不負責任的渲染，甚至錯置時間、錯置地點，衍生成五花八門的說故事比賽，對此，民眾黨強力譴責。

民眾黨也呼籲行政院長陳建仁負起責任，在指導調查局新成立的認知戰中心，對境外特定網路平台查核的同時，針對國內近期連續有系統的認知作戰，以污名化青年參政權利為目的，錯假訊息攻擊民眾黨為手段，行政院與相關單位該有積極作為，以昭公信。

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，現場已破20萬人。（圖／記者林敬旻攝）

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