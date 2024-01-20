黃國昌將在板橋設服務處　被問佈局2026喊「太早了」

▲民眾黨不分區立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新科民眾黨不分區立委黃國昌近來舉辦多場「聆聽小草的聲音」活動，但多場活動地點都選在新北市，被外界解讀要佈局2026百里侯。對此，黃國昌20日受訪時說，因為責任區在新北，現在談2026太早「太快了」，但仍會在板橋成立服務處。他強調，現在最重要事情就是新的國會有非常多重要的改革法案，民進黨政府也留下非常多的弊案，必須要好好咎責處理。

針對「聆聽小草的聲音」活動地點多選在新北，是否佈局2026百里侯？黃國昌說，「新北市會最多場的理由也很簡單，我們每個不分區委員都有責任劃分區，我的責任劃分區就是新北」。

至於2026年新北市長選舉是否不缺席？黃國昌說，「我覺得這太快了」，現在最重要事情就是新的國會有非常多重要的改革法案，民進黨政府也留下非常多的弊案，必須要好好咎責處理，「因此8位不分區委員作為一個戰鬥團隊，當務之急就是進入國會兌現承諾」。至於2026的佈局，民眾黨、柯主席一定會有整體規劃，等到成熟後會再跟大家報告。

黃國昌也提到，未來一定會在新北做選服，「我接下來會做選服的地點，目前已經在清理中，等到清理到一個階段後就會正式開門」，提供新北市民一個可以直接接觸服務的地點。目前選定在板橋，暫時也只有規劃板橋。

另外，記者也問到未來立法院的運作，是否會接下黨鞭一職？黃國昌說，2月1日才正式上任，目前為止民眾黨5位立委也還在工作崗位上競競業業，所以有關於下一屆國會黨團的人事，等到2月1日主席會再率領全體不分區委員跟大家報告。

至於委員會的部分，黃國昌說，各自的委員按照彼此不同的專業領域、關心的議題，都有分工，「我本來是被分配到財政委員會，後來跟珊珊協調後，應該是珊珊會去財政委員會，我會去司法法制委員會」；但他強調，不過不管在哪個委員會，8位不分區委員彼此之間都會相互合作。