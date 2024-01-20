傳傅崐萁有意爭取國會龍頭　朱立倫：韓江配會全力以赴！

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜20日出席苗栗感恩茶會， 感謝苗栗鄉親幫忙，讓立委選舉結果全壘打。至於立法院正副院長部分，國民黨立委傅崐萁也傳出有意角逐新屆立法院長，朱立倫說，「韓江配會全力以赴，我也相信最後大家都會團結一致，共同努力」，尊重黨團的自主，也相信黨員立委同志，很快就可以凝聚共識。

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜20日出席苗栗感恩茶會。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

朱立倫指出，選戰每個人都拚盡全力，在縣長鍾東錦整合下，苗栗縣立委選舉結果是全壘打的，並說國民黨要改革、年輕化，爭取新世代的認同，要讓更多的年輕人跟國民黨站在一起。

朱立倫表示，有人說擔任黨主席可以吃香喝辣，可以有什麼榮華富貴，「相信大家都很清楚，國民黨在野8年，已經被完全清算，完全被掃地出門了」，所以在這種狀況下擔任黨務工作，每天碰到的都是承擔、都是付出，為了黨好，為台灣好，為中華民國好，沒有為個人，並說國民黨這次全面團結，苗栗做得到、全台每個縣市做得到，未來一定可以贏回來。

侯友宜指出，很抱歉沒有政黨輪替，沒有換回一個清廉政府來好好執政，對此相當抱歉，在接受國民黨徵招後，一定選到底打死不退，且選戰打得很辛苦，國民黨辛苦在沒有資源，都要靠地方黨部，要靠熱忱支持者的幫忙，一路走來又碰到藍白合的問題，但因為個人努力不夠，才是最重要的敗選因素。

侯友宜說，選戰結束後，要重新定位國民黨，吸取中間選民、中間的選票，不能因為稍有成就就滿足，4年以後或是2年後的縣市首長，就要把不好的地方改進。

苗栗市長邱鎮軍表示，國民黨應該團結一致，才能有效監督國會，讓人民更有感受，至於院長人員，會依照黨中央，目前好像已經確定是韓國瑜，副院長人選依照黨中央來處理。

朱立倫向賴清德呼籲，希望未來朝野理性溝通，千萬不要動用任何奧步，或是讓人民看不起的作法，或是金錢權位交換，讓未來立法院的選舉能夠清白正當，國民黨團在禮拜一會有一個談話會，「韓江配會全力以赴，我也相信最後大家都會團結一致，共同努力」，尊重黨團的自主，也相信黨員立委同志，很快就可以凝聚共識。

至於副院長部分會不會跟民眾黨合作，朱立倫表示會保持誠意跟空間，但仍堅定立場，國民黨就是用清清白白團進團出的方式。