立院龍頭民眾黨怎出招？　黃國昌：藍綠盡快回覆四大訴求

▲民眾黨不分區立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選結束，緊接著立法院龍頭之爭登場，在國民黨、民進黨陸續推出韓江配、游蔡配後，「關鍵少數」民眾黨遲未表態，引來各界關注。對此，民眾黨不分區立委黃國昌20日受訪說，國會改革是重中之重，民眾黨會履行對選民的承諾；且民眾黨在正副院長這件事情一定是團進團出，不會有個人被遊說這樣的事情發生，「還有一些時間，還是期待兩大黨盡快回應，整個社會對國會改革殷切期盼的訴求」。

針對國會龍頭選舉，黃國昌說，記者會說明非常清楚，「改革比位子重要」，因此針對國會改革主張，還是非常誠懇期待兩大黨能夠具體回應。因為如果想要競逐立法院不管院長或副院長，對國會改革毫無想法，甚至民進黨國會改革老早就是2016年開出的競選支票，過了8年都還沒兌現，「我想對於社會必須要有個說法，也必須要有個交代」。

黃國昌強調，民眾黨在正副院長選舉的議題上，改革的訴求、改革的理念以及接下來國會必須要面臨的工作，是重中之重，「必須等到兩大黨回應後，我們才會有近一步的回應」。

媒體追問，是否會給最後期限？且民眾黨不會成為國民黨內鬥棋子，是否代表綠白合作機會高？黃國昌說，主席意思向來都非常清楚，理念也非常明確，就是國會改革是重中之重，民眾黨會履行對選民的承諾，而且民眾黨在正副院長這件事情一定是團進團出，不會有個人被遊說這樣的事情發生，「還有一些時間，還是期待兩大黨盡快回應，整個社會對國會改革殷切期盼的訴求」。

黃國昌說，朱主席對國會改革的訴求，立場跟反應是什麼，老實說他到目前為止還沒清楚看到，「不過國民黨任何針對國會改革的訴求，都希望能跟公民社會清楚的說明」，至於朱主席要跟民眾黨這邊不管是國會議題合作的討論，或是改革法案的推動，都是黨對黨的問題，完全尊重柯主席決定。

而國民黨推出韓江配、民進黨推出游蔡配，黃國昌說，兩大黨推出人選是他們的權利，但還是要提醒、也誠懇呼籲，與其在這時間點討論誰跟誰配、如何合縱連橫，真的誠懇希望具體回應國會改革訴求，因為這攸關下一屆國會是不是能健全運作，也攸關台灣民主是不是能進一步深化。