國會龍頭之爭傳綠營有3劇本　綠委：有機會重演高雄市議長選舉模式

▲韓國瑜、游錫堃。（合成圖／記者林敬旻、陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

新國會龍頭之爭成為焦點，國民黨立委當選人韓國瑜表態參選、立委傅崐萁也有意爭取，民進黨則準備推出現任立法院長游錫堃，民眾黨則還在觀望；而傳出民進黨有三套劇本、其中兩套是綠白合作，對此，民進黨立委許智傑今（20日）表示，先團結黨內，至於爭取黨外，若有機會可以重演高雄市議長選舉的模式，與維持立院運作順暢的理念相同者合作，也不排除這種可能性。

有媒體詢問，立院正副龍頭選舉，傳出有三套劇本，其中兩套是與民眾黨合作，游錫堃專訪被問到，可以禮讓龍頭給民眾黨，促成白綠合，且1995年曾上演在野合作，但最後因為黨內跑票失敗，這次有沒有可能再出現類似狀況，說服國民黨委員？

對此，許智傑表示，不論是什麼版本，先保有民進黨以人民及國家為出發點的主體性思考，團結黨內，至於爭取黨外，若有機會可以重演高雄市議長選舉的模式，與維持立院運作順暢的理念相同者合作，也不排除這種可能性。

對於許智傑所提高雄市議長選舉模式，2022年高雄市議會正副議長選舉時，65席議員中，民進黨27席、國民黨29席，兩黨都未過半，而小黨與無黨9席中約5席被視為友綠，綠營握有32席實力，而國民黨議員曾俊傑此時選擇退黨投靠、震驚高雄政壇，最後民進黨議員康裕成、無黨籍議員曾俊傑搭擋參選正副議長，並成功當選。