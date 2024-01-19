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年度養護工程啟動！花蓮北濱外環道封閉8天　中山路地下道禁行2天

▲▼花蓮北濱外環道實施年度養護，自1月22日至1月29日封閉8天 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮北濱外環道實施年度養護，自1月22日至1月29日封閉8天 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所辦理北濱外環道年度養護工程，自1月22日上午八時起至1月29日下午五時止，將進行維護清洗，並同步針對北端雙向截水溝進行整建工程；而中山路地下道也將在1月26日晚間十時起至27日清晨六時止實施道路封閉，進行清洗檢修，市長魏嘉彥提醒用路人留意管制訊息，並配合改道。

▲▼花蓮北濱外環道實施年度養護，自1月22日至1月29日封閉8天 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

北濱外環道路使用至今雖然有效解決砂石貨車行經北濱地區所產生的噪音、空氣汙染等問題，但掉落的砂石長期以來，淤積在北濱外環道的排水設施，而排放的廢氣更污染牆面等問題，因此市公所在農曆年前都會安排時段清洗外環道，讓用路人有個乾淨的交通環境。

▲▼花蓮北濱外環道實施年度養護，自1月22日至1月29日封閉8天 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼中山路地下道1月26日晚間10時起至27日清晨6時進行清洗檢修，實施道路封閉。

而北濱外環道北端路口及隧道口雙向車道，由於長期砂石重車往來頻繁，加上隧道口有一定的坡度，停等號誌起步時的巨大扭力，造成截水溝蓋產生耗損，也讓排水溝設施急需重新加固整建。花蓮市公所藉年度養護期間，一併將此案納入開口契約工程，因此今年度外環道封閉時間相較往年更長，一連共達八天。

▲▼花蓮北濱外環道實施年度養護，自1月22日至1月29日封閉8天 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥市長表示，北濱外環道今年度由於配合施工管制時間拉長，敬請市民朋友們多加留意並見諒，封閉期間用路人請改由北濱街或海濱街通行。另外要特別注意的是，十五噸以上貨車在管制時段每天晚上八時起至隔天上午八時之前，禁止行駛於北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，以免受罰。

▲▼花蓮北濱外環道實施年度養護，自1月22日至1月29日封閉8天 。（圖／花蓮市公所提供，下同）

農曆年節前，花蓮市公所均派員清洗各橋梁、道路、街頭裝置藝術等。

此外，中山路地下道也將在26日晚間十時至27日清晨六時進行道路封閉，清潔隊將利用夜間車流量較少時段，搭配交通管制，完成中山路地下道的清洗作業，請用路人遵行現場人員指揮繞道通行，勿強行闖入，以利清洗作業進行。

每到農曆年節之前，花蓮市公所均會派員清洗各橋梁、道路、街頭裝置藝術等公共空間，並執行北濱外環道暨中山路地下道年度養護工程，在作業期間，敬請用路人配合提早改道。
 

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