花蓮193縣道瑞穗大橋震後復建工程進度超前　預計1月底完工

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊視察瑞穗大橋震災復建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

前年9月18日花東地區發生最大震度6強的地震災害，導致花蓮縣南區多座橋梁損壞或倒塌，花蓮縣長徐榛蔚日前在玉里鎮代理鎮長詹秀葱及縣府建設處長鄧子榆陪同下，前往視察193縣道瑞穗大橋0918震災復建工程，立法委員傅崐萁、多位縣議員以及地方仕紳皆到場關心，目前工程進度超前，預計一月底完工。

花蓮縣長徐榛蔚重視0918震災復建工程，多次南下視察工程進度，且為使民眾瞭解工程規劃及相關進度，責成業務單位需於復建工程動工前，先行舉辦施工說明會，清楚地說明工程施作項目及期程規劃，現場開放民眾提問，並一一詳細回覆說明，以利民眾瞭解復建工程之進展。

193縣道瑞穗大橋0918震災復建工程等五案，復建橋梁包含瑞穗橋、秀山橋、西全橋、春德橋以及泰林橋等五座橋樑，已於民國112年8月4日開工，預計於113年1月30日完工，工程總經費計新台幣1,362萬元整，截至112年12月31日止，預定工程進度62%，實際工程進度65.62%。

193縣道瑞穗大橋0918震災復建工程等五案，瑞穗橋施作項目包含齒狀伸縮縫、擋土橋修復、AC路面鋪設及標線，以及鋼管護欄修復；秀山橋施作項目包含擋土橋修復、梁底裂縫修補；西全橋施作項目包含角鋼伸縮縫；春德橋施作項目齒狀伸縮縫、梁底裂縫修補、AC路面鋪設及標線，以及護欄修復；泰林橋施作項目齒狀伸縮縫、AC路面鋪設及標線。