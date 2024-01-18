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道路養護及人行環境獲評第1　花蓮縣獲中央頒獎表揚

▲▼花蓮縣政府派員北上交通部運輸研究所授獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府派員北上交通部運輸研究所授獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部營建署辦理112年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，花蓮縣政府考評成績榮獲縣市型甲組「道路養護類」及「人行環境類」雙料第一，17日北上交通部運輸研究所授獎。

內政部國土管理署針對市區道路養護及人行環境無障礙現況進行考評，依地方都市發展情形，區分直轄市型、縣市型甲組及縣市型乙組等3組進行考評，花蓮縣由於110年度考評成績優異晉級「縣市型甲組」，該組總共有7個縣市（新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣）參與評比競賽。

由內政部營建署邀請交通部、警政署、業界專家學者及身心障礙福利團體組成考評小組，分別就各縣市「政策作為」與「實際作為」進行考評，「實際作為」考評包含「道路養護」、「人行環境」、「交通工程」及「街廓考評」等四個部分。經過各縣市激烈評比競賽過程，花蓮縣榮獲考評委員一致青睞，表現成績優越，其中以「道路養護」類及「人行環境」類雙雙獲得甲組第一名的佳績。

▲▼花蓮縣政府派員北上交通部運輸研究所授獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，為了提升道路平整度，使行車環境更舒適安全，縣府致力推動路平專案，整合協調控管各管線單位挖掘時程，減少重複挖掘，更要求管線單位人手孔蓋配合專案工程下地，以提升新鋪道路平整度。為建構縣內無障礙及友善人行環境，縣府建設處依循市區道路友善人行環境的設計理念，完成多項人行環境改善計畫，同時刻正推動辦理校園周邊道路改善及市區道路重要路口改善等工程。

縣府補充說明，相關行人友善的設計包括「人行道外推」、「路口縮小車輛轉彎半徑及行穿線退縮」、「設置車輛左轉彎專用道」、「增設行人庇護島」、「排除占用並擴大人行道空間」、「串聯人行環境及無障礙通行改善」等，同時也將縣內優秀人行環境改善完成成果，透過成果發表會，並邀請補助機關內政部國土管理署，向縣內各鄉鎮市公所分享設計理念及執行重點，希望透過縣府所執行的計畫作為示範，結合各鄉鎮市公所共同努力打造友善行人環境。目標達成路更平、人行安、民眾更滿意有感。

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