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國道交通量創新高　全國唯一「沒車禍就紫爆」路段117年將消失

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲去年國道交通量和通行費收入創新高。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

國道去年交通量達35647百萬車公里，通行費收入飆255億元，創歷史新高，高公局分析，研判是疫情趨緩、連假較多、景氣復甦、4汽車私人運具增至858萬輛，國道路網還有17項工程規劃設計中，今年還有5個交流道、改建工程完工啟用，台北都會區國道改善117年6月完工後，全國唯一沒車禍就會紫爆路段將消失。

隨著新冠疫情逐漸趨緩，國內活動持續復甦，高速公路112年累計交通量達35647百萬車公里，相較110年32400百萬車公里、111年34405百萬車公里還要多，更比109年34124百萬車公里還要高，創下歷史新高，通行費收入達255億元，也創下新高。

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高公局長趙興華表示，疫情趨緩，國內活動憋了幾年了，也有大幅增加，車輛數也有增加，去年11月底汽車車輛數858萬輛，比前一年839萬增加不少，加上景氣復甦，且去年連假也比較多，讓交通量都有增加，各縣市也推出TPASS通勤月票，將觀察今年對交通量變化的影響。

▲▼國道路網和改善工程。（圖／高公局）

▲國道路網17項規劃設計工程。（圖／高公局）

為持續打造國道路網，國道目前還有17項在規劃設計，除國1楊梅至頭份段拓寬計畫等7項建設計畫已獲行政院核定，目前陸續展開工程設計作業。113年將續推海空港聯外運輸、高快速公路路網連結以及高速公路瓶頸路段改善，包括國1甲、國1楊梅頭份段拓寬以及國7等共計17項興建改善工程的規劃設計作業。

新建工程方面，112年已完成國2甲、國4豐潭段、國10燕巢交流道、國3接台66北入匝道，以及國1汐止交流道增設南入匝道等工程通車。

▲▼國道路網和改善工程。（圖／高公局）

▲國道新建工程進度。（圖／高公局）

另外，國1中豐交流道、五股交流道、林口交流道、北外環交流道以及國3金城交流道亦已陸續開工。113年預計將有國1接台74系統交流道、國1中港溪橋改建工程、國3霧峰系統南出匝道以及國3接台66等工程完工通車，透過工程改善地方交通瓶頸，縮短用路人行旅時間。

另為改善道路壅塞問題，高公局去年起也針對18處重現性壅塞路段進行重點處理，尖峰時段壅塞比例降低6.1%。113年預計再針對國1北向線高架汐止端至汐止系統等18處檢討改善。

▲▼國道路網和改善工程。（圖／高公局）

▲國道重點壅塞路段改善規劃。（圖／高公局）

其中台北都會區國道路段，除國1台北南向出口匝道去年3月已拓寬為2車道外，國1北上線台北、圓山交流道改善工程預計117年6月完工，國1內湖到東湖雙向拓寬工程預計113年底完工，國1北上東湖到汐止系統路段車道配置調整，則預計春節前完工。

趙興華表示，台北都會區國道路段是全國唯一沒有事故也會紫爆路段，透過相關工程改善後，屆時沒有事故也會紫爆的情況將會消除。

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