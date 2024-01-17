台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

▲台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）路段路面結冰範圍擴大，自下午5時起預警性封閉。（圖／公路局中區養工分局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新一波寒流下周日將來襲，台14甲線合歡山（翠峰至大禹嶺）背陽路段白天路面即出現結冰，夜間至清晨因輻射冷卻溫度下降至冰點，恐造成路面全斷面結冰；公路局中區養護工程分局考量夜間視線不良、影響行車安全，已於下午5時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k）路段，只出不進。

中區養工分局指出，台14甲線水晶宮等背陽側路段在今日中午1時路面結冰範圍擴大，由警方與工務段保全人員進駐，雙向戒護通行；5時起封路後，將於18日早上7時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

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分局提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段；另為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，且限德基往谷關方向。]

分局籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。