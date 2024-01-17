桃園市警察局長交接　張善政：期勉新首長讓治安更上層樓

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮，右一為新任刑大大隊長鄺慶泰接過印信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（17）日主持「桃園市政府警察局卸、新任分局長暨大隊長聯合交接典禮」，張善政表示，這次包括有桃園、平鎮、大溪、八德、大園、蘆竹等分局與交大、刑大與保大隊等9個機關首長交接布達，感謝卸任警察同仁辛勞付出，期許新任分局長、大隊長在新崗位上能有傑出表現，更歡迎原任於外縣市警察同仁加入桃警團隊，努力落實桃園治安與交通維護工作，讓桃園治安更上一層樓。

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮與宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局今天新到任警察首長名單如下：

原任台北市政府警察局主任秘書張淑芳調任桃市警察局副局長、原任連江縣警察局局長張隆興調任主任秘書、原任花蓮縣警察局局長呂世明調任督察長、原任桃園分局長洪志朋調任警政監、原任平鎮分局長吳明彥調任桃園分局長、原任大溪分局長徐坤隆調任平鎮分局長，原任保大隊長吳傳銘調任大溪分局長、原任保安科長李維振調任保大大隊長、原任大園分局長王鉉仁調任八德分局長、原任台南市政府警察局新化分局長王智民調任大園分局長、原任交大大隊長林鼎泰調任蘆竹分局長、原任公共關係室主任鄭文銘調任交大大隊長、原任警政署刑事局偵查科科長鄺慶泰調任刑大大隊長。

▲桃園市長張善政期勉期勉新任警察首長能讓桃園治安更上一層樓。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，去年桃警團隊在刑事預防、偵查績效、交通安全維護、警政勤業務績效等各項評比成績亮眼，其中獲評第1名及特優共有15項、第2名及優等共18項；在遠見雜誌2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，桃市「公共安全與消防」面向表現突出，與往年相較進步很多，獲選為年度「安居典範之城」。桃警團隊也與其他機關密切配合，去年市府啟動「靜桃專案」跨局處聯合執法，大力取締改裝汽機車，維護市民生活品質與環境安寧，檢舉案件降低14%以上。

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，去年桃園市攔阻詐騙金額總計逾新台幣8億8千萬元，較前一年同期攔阻金額增加4億4千萬元，阻詐工作成效顯著；市府繼前年擴展建置多功能交通科技執法監視系統，去年7月成立「交通科技執法中心」，改善交通違規情形與降低事故發生；去年12月「刑事鑑識中心」新廳舍落成，將桃市鑑識科技再升級，並偕同「Open House」政策觀念規劃定期開放參觀，讓市民更能了解警察工作之特性。

為感謝所有警察同仁認真與努力，張善政首先感謝市議會對警察局預算大力支持，為提升警察同仁有更好工作環境福利，市府將持續編列增購應勤裝備、鼓勵同仁定期實施健康檢查等預算，並積極整建修繕警察局各單位辦公廳舍，其中蘆竹分局、楊梅分局草湳派出所已於去年底前改建完成，目前還有9處廳舍興建中。針對警察局體系協勤民力，包括義警、義交、義刑、民防、山地義警、守望相助、志工大隊等共計1萬5千餘人，市府已編列相關預算照顧，以求精進協勤量能。