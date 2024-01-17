　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園市警察局長交接　張善政：期勉新首長讓治安更上層樓

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮，右一為新任刑大大隊長鄺慶泰接過印信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮，右一為新任刑大大隊長鄺慶泰接過印信。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（17）日主持「桃園市政府警察局卸、新任分局長暨大隊長聯合交接典禮」，張善政表示，這次包括有桃園、平鎮、大溪、八德、大園、蘆竹等分局與交大、刑大與保大隊等9個機關首長交接布達，感謝卸任警察同仁辛勞付出，期許新任分局長、大隊長在新崗位上能有傑出表現，更歡迎原任於外縣市警察同仁加入桃警團隊，努力落實桃園治安與交通維護工作，讓桃園治安更上一層樓。

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮與宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮與宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局今天新到任警察首長名單如下：
原任台北市政府警察局主任秘書張淑芳調任桃市警察局副局長、原任連江縣警察局局長張隆興調任主任秘書、原任花蓮縣警察局局長呂世明調任督察長、原任桃園分局長洪志朋調任警政監、原任平鎮分局長吳明彥調任桃園分局長、原任大溪分局長徐坤隆調任平鎮分局長，原任保大隊長吳傳銘調任大溪分局長、原任保安科長李維振調任保大大隊長、原任大園分局長王鉉仁調任八德分局長、原任台南市政府警察局新化分局長王智民調任大園分局長、原任交大大隊長林鼎泰調任蘆竹分局長、原任公共關係室主任鄭文銘調任交大大隊長、原任警政署刑事局偵查科科長鄺慶泰調任刑大大隊長。

▲桃園市長張善政期勉期勉新任警察首長能讓桃園治安更上一層樓。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政期勉期勉新任警察首長能讓桃園治安更上一層樓。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，去年桃警團隊在刑事預防、偵查績效、交通安全維護、警政勤業務績效等各項評比成績亮眼，其中獲評第1名及特優共有15項、第2名及優等共18項；在遠見雜誌2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，桃市「公共安全與消防」面向表現突出，與往年相較進步很多，獲選為年度「安居典範之城」。桃警團隊也與其他機關密切配合，去年市府啟動「靜桃專案」跨局處聯合執法，大力取締改裝汽機車，維護市民生活品質與環境安寧，檢舉案件降低14%以上。

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持警察局新卸任分局長、大隊長聯合交接與佈達典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，去年桃園市攔阻詐騙金額總計逾新台幣8億8千萬元，較前一年同期攔阻金額增加4億4千萬元，阻詐工作成效顯著；市府繼前年擴展建置多功能交通科技執法監視系統，去年7月成立「交通科技執法中心」，改善交通違規情形與降低事故發生；去年12月「刑事鑑識中心」新廳舍落成，將桃市鑑識科技再升級，並偕同「Open House」政策觀念規劃定期開放參觀，讓市民更能了解警察工作之特性。

為感謝所有警察同仁認真與努力，張善政首先感謝市議會對警察局預算大力支持，為提升警察同仁有更好工作環境福利，市府將持續編列增購應勤裝備、鼓勵同仁定期實施健康檢查等預算，並積極整建修繕警察局各單位辦公廳舍，其中蘆竹分局、楊梅分局草湳派出所已於去年底前改建完成，目前還有9處廳舍興建中。針對警察局體系協勤民力，包括義警、義交、義刑、民防、山地義警、守望相助、志工大隊等共計1萬5千餘人，市府已編列相關預算照顧，以求精進協勤量能。

  【更多新聞】

快訊／桃園2聯結車追撞漏油引大火　2司機下車查看躲過一劫

馬國男禮盒藏3千萬海洛因！機+酒「免費旅遊」　首次來台就被抓

►桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

 

 

 

ET快訊
高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆
好市多抓「共享會員卡」！台灣業者回應了
快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關
快訊／福岡機場又出事　客機誤闖死路受困
好市多制裁「共享會員卡」　新規曝光
「1族群」還能領普發6000元！只到1／31
寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

因應國會新民意　陳建仁18日院會率內閣總辭

桃園市警察局長交接　張善政：期勉新首長讓治安更上層樓

高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆

歐18國發聯合聲明譴責中國對台恐嚇　外交部表感謝：不畏打壓

桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

橘貓太調皮！被繩子困住　主人：先笑完再解救牠

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

因應國會新民意　陳建仁18日院會率內閣總辭

桃園市警察局長交接　張善政：期勉新首長讓治安更上層樓

高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆

歐18國發聯合聲明譴責中國對台恐嚇　外交部表感謝：不畏打壓

桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

外資賣超史上第三　重砍聯電9萬張、提款逾46億元殺最兇

台中Buffet龍蝦料理吃到飽1／22登場　10道菜色輪番上陣不加價

舒華剪了齊瀏海化身白雪天使、水鑽內衣史上最辣！ (G)I-DLE回歸新造型連發

泰國煙火廠爆炸！黑色濃煙狂冒「建築被夷平」　已18人死

男男CP在靈堂前情慾激戰！　林哲熹曝內幕：我們都很忙

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

楊一展、鄒承恩前進帛琉　裸身做這件事還胖４公斤

緬因貓找哥哥花式撒嬌！　高冷喵「眼裡只有飯」尷尬不動笑翻爸

胡瓜扮阿湯哥遭質疑是舊照！　自信「我不用美肌」：真實的本人

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

政治熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

陳佩琪爆有人選後狂打電話給柯文哲！　侯友宜揭致電原因

民眾黨內參民調失準！柯文哲親曝原因

傳藍要「韓昌配」　柯：很難想像

高端合約2點太詭異！賴士葆：這不是電影情節？

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

柯文哲首談內參民調失準原因　媒體人：承認沒穿褲子真的很難？

更多熱門

相關新聞

藍營6立委全上　張善政：推動五楊高架延伸

藍營6立委全上　張善政：推動五楊高架延伸

2024年大選已落幕，其中桃園市藍營六席立委全壘打！桃園市長張善政今（17）日在市政會議上表示，感謝所有選務人員辛苦投入，這次桃園六席立委中有三席順利連任、三席是新任立委，桃園是成長發展中城市，許多建設正如火如荼進行，有賴立委向中央爭取更多挹注，期許未來各局處與立委有很好配合，攜手向中央爭取更多資源，讓桃園各項建設都能更順利推動。

119消防節　桃園表揚績優人員

119消防節　桃園表揚績優人員

桃園6立委全壘打　張善政盼賴清德做「4件事」

桃園6立委全壘打　張善政盼賴清德做「4件事」

國防部發烏龍警報！張善政曝國家級警訊

國防部發烏龍警報！張善政曝國家級警訊

桃園希望工程獎助學金頒獎　15名學生獲獎　

桃園希望工程獎助學金頒獎　15名學生獲獎　

關鍵字：

桃市警局新卸任首長交接張善政吳坤旭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面