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桃園藍營6席立委全壘打　張善政：攜手推動五楊高架延伸至頭份

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，桃園六席立委中，有三席是新人，未來市政建設有賴立委向中央爭取更多資源挹注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，桃園六席立委中，有三席是新人，未來市政建設有賴立委向中央爭取更多資源挹注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024年大選已落幕，其中桃園市藍營六席立委全壘打！桃園市長張善政今（17）日在市政會議上表示，感謝所有選務人員辛苦投入，這次桃園六席立委中有三席順利連任、三席是新任立委，桃園是成長發展中城市，許多建設正如火如荼進行，有賴立委向中央爭取更多挹注，期許未來各局處與立委有很好配合，攜手向中央爭取更多資源，讓桃園各項建設都能更順利推動。

張善政指出，桃園市在交通建設部分，如捷運綠線正施工中，捷運棕線與三鶯線延伸八德將繼續向中央爭取核定，盼能串聯大台北路網，提供市民更便利交通環境。此外，桃園機場捷運運量持續攀升，待後年桃園國際機場第三航廈完工，機捷運量將有更樂觀評估，故加密班次與增加列車數量將成為市府規劃重點，期盼中央支持地方採購列車計畫，為將來旅運需求提前做好準備。

張善政也提及，桃園鐵路地下化進入緊鑼密鼓狀態，市府持續關注中央招標進度，如受大環境影響導致無法順利完工，勢必拉長交通黑暗期，期盼交通部鐵道局在鐵路地下化招標施工計畫能順利推動。另外，為解決五楊高架道路楊梅壅塞問題，地方與中央會積極密切配合，儘速推動五楊高架延伸至苗栗頭份計畫。

此外，有關板龍與新梅龍快速道路案，張善政認為，板龍快速道路是從新北市板橋區到桃園市龍潭區，新梅龍快速道路則是從新屋、楊梅到龍潭，此兩條快速道路對桃園未來爭取龍潭科學園區後續產業發展十分重要，亦能大幅紓解楊梅、觀音與龜山等工業區交通壅塞問題，目前已獲得行政院納入今年可行性評估，市府將持續跟進爭取。

張善政強調，在觀光建設方面，市府積極爭取北橫國家級風景特定區計畫，目前相關計畫已送交中央盼能儘速核定，提供北台灣民眾更好休憩場所，同時可帶動桃園周邊觀光發展。桃市諸多重大建設，急需立委向中央爭取推動之重要性，期待市府各局處能與立委維持良性互動，積極向中央反映地方現況，積極爭取支持，以發揮在地民意需求。

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