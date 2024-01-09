國防部發烏龍警報！張善政曝「國家級警訊」：後果簡直不可想像

▲桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國防部9日首次發布防空警報，指中國於下午3時3分發射衛星，已飛越南部上空，但英文版卻寫成「missile（飛彈）」，引發部分民眾恐慌。對此，桃園市長張善政直言，喪失信任感的國家級警報，將會是台灣的國家級警訊，倘若有天真的發生災害，民眾卻因不在意防災警報而疏於避難，後果簡直不可想像。

張善政9日晚間在臉書發文指出，之前中國大陸試射飛彈經過台灣上空，政府未有發佈警報，衛星跟飛彈，何者危害較高，應該非常明顯，因此這次國防部為了衛星發佈警報，許多人覺得反應太過了，而他身為直轄市首長，認為國防部僅僅為衛星的發射便發佈國家級警報，實屬不當。

▲衛星飛越南部上空，國防部簡訊卻寫Missile（飛彈）。（圖／翻攝手機警報）

張善政強調，首先，這次警報用字的錯誤會造成不必要的恐慌；再者，細胞廣播的功能是提醒民眾緊急防災，今日許多民眾聽到警報聲響，一度以為發生地震，相當驚惶，而後才發現是發射衛星的通知，「如果每次對岸發射衛星我們都需要發佈警報，長此以往，民眾容易對國家警報的警覺性感到疲乏，讓國家警報喪失公信力。」

張善政直言，倘若有一天，真的發生災害，民眾卻因不在意防災警報而疏於避難，對颱風、地震頻發的台灣，其後果簡直不可想像。因此他也建議，若是確如國防部所言，要預防衛星發射掉落碎片，中央政府應該循常規的災害預防程序，通知地方政府啟動災害預防的機制，相關救災單位也應待命，一旦發生危險，才能即刻來排除狀況，「以廣發細胞簡訊的方式來預防災害，既不夠嚴謹，沒有實際效果，更是聞所未聞。」

張善政呼籲，希望當局為了人民的安全，請正視災害防救的專業機制，勿讓人民喪失對珍貴的國家級警報的信任。