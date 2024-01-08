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桃園112年度希望工程獎助學金頒獎　15名學生獲獎補助總金額128萬

▲桃園112年度希望工程獎助學金頒獎

▲桃園112年度希望工程獎助學金頒獎。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「112年度希望工程獎助學金頒獎典禮」8日於市府舉行，共15名學生獲獎，是近年來獲獎學生數最多的一年。高中組獲獎學生代表桃園高中林書瑜同學表示，現正值高三備考的時期，有許多學習資源、報考費用的開銷，獲得「希望工程獎助學金」除了協助支付學業費用，也緩解了家中經濟壓力，感到十分溫馨。

大專組獲獎學生代表輔仁大學王妏渝同學表示，因家中親人相繼離去，感謝「希望工程獎助學金」的支持，讓他能在無經濟重擔的情況下完成大學學業，也深刻體會教育對一個人的影響力，未來希望從事司法方面的職務，幫助更多人。

▲桃園112年度希望工程獎助學金頒獎

市長張善政表示，112 年度「希望工程獎助學金」共15 位學生獲獎，是近年來獲獎學生數最多的一年，而在全國各縣市政府頒發的獎助學金中，桃園市「希望工程獎學金」的頒發金額最高，大專院校組獲獎學生一年最高可獲得12 萬元、高中職組獲獎學生一年最高可獲得8 萬元獎學金，112 年度補助總金額高達128 萬元，盼透過市府的資助，讓經濟弱勢的學生能無後顧之憂地完成學業。

教育局長劉仲成表示，「希望工程獎助學金」係針對桃園市卓越清寒學子所提供的獎助學金，獎助對象與條件如下：25歲以下設籍桃園市1年以上，且領有桃園市各鄉、鎮、市公所開列之低收入戶證明、中低收入戶證明等經濟困難又在校成績優異平均在80分以上且至少為全班前20%，品行優良之優秀學生。

112年度希望工程獎助學金「高中職組」由桃園高中林書瑜、光啟高中吳思靜、啟英高中林暉恩、大園國際高中蘇珈仟、大溪高中劉育廷、永豐高中張涵雲、壽山高中陳妘蓁及中壢高商盧潔宜獲獎；「大專院校組」由輔仁大學法律系王妏渝、長庚科技大學保 健營養系劉靜芸、靜宜大學應用化學系黃浥葶、文藻外語大學西班牙文系黃湘喻、高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系郭安順、國立臺北教育大學心理與諮商學系孫敏貴及國立臺灣科技大學企業管理系游紫昀獲獎。

包括教育局長劉仲成、桃園高中校長徐宗盛、光啟高中董事長黃東榮、各位獲獎學生與學生家長均一同出席頒獎活動。

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