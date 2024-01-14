桃園6立委全壘打　張善政盼賴清德做「4件事」

▲張善政說，桃園市政府團隊已經準備好與新政府、新國會共同合作，持續爭取資源。（圖／翻攝張善政臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市6席區域立委，國民黨「全壘打」全拿下。對此，桃園市長張善政深夜發文，希望總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴做到4件事，包括正視此次選舉展現的民意，降低兩岸緊張，拋棄意識型態操弄，切實改善民眾遇到的問題。

張善政在臉書說，「謝謝桃園的鄉親認可我們的努力，把國家導回正軌的路途，我們不停歇，持續前行！很遺憾，這次大選未能完成6成台灣民眾希望政黨輪替的心願。」

張善政表示，對於侯友宜、趙少康在過程中展現對國家的熱愛、對解決人民問題的投入、對年輕世代的關懷，以及不畏抹黑攻擊勇往直前，還有對民主價值的維護，國民黨展現前所未有的團結，「都值得我們雖敗不餒」。

張善政指出，民主、自由與法治是中華民國立國之基，也是全台灣民眾的最大共識，「我們尊重此次選舉結果，並希望準總統賴清德先生與準副總統蕭美琴女士，能正視此次選舉展現的民意，降低兩岸緊張，拋棄意識型態操弄，切實改善民眾遇到的問題。」

張善政提到，國民黨雖然未能重新執政，但國會席次大有斬獲，也重回國會第一大黨的地位，在桃園市，國民黨提出的6席立委獲得市民的肯定，均成功當選，這對市政團隊來說也是很大的鼓舞，「謝謝市民給我們這個機會，未來我會與6位立委密切配合，爭取資源、回應民意，共同推動造福市民的政策。」

張善政說，桃園市政府團隊已經準備好與新政府、新國會共同合作，持續爭取資源，為桃園市民創造更好的生活環境，打造更好的桃園！

桃園市區域立委選戰分6個選區，國民黨推出第3、4、5選區現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，迎戰民進黨新生代彭俊豪、范綱祥和劉仁照。為爭取更多年輕選民支持，國民黨於第1、2、6選區推出年輕新生代牛煦庭、涂權吉、邱若華對峙民進黨現任立委鄭運鵬、黃世杰和無黨籍的趙正宇。結果國民黨6席全上，揮出全壘打。

▼2024大選全台版圖。（圖／ETtoday製表）



▼立委當選席次分佈。（點圖可放大）

