快訊／桃園2聯結車追撞漏油引大火　2司機下車查看躲過一劫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區國際路二段今（17）日下午發生2輛聯結車追撞事故，肇事聯結車疑似未保持安全距離撞上路口處等紅燈的另一輛聯結車，造成整個車頭扭曲變形，聯結車溫姓司機從變形車頭下車查看，瞬間整輛聯結車疑似漏油引起大火，案發後，大園警方與桃園市消防局趕往處理，目前還在處理中，警方並在路口兩端進行交通管制，至於肇事原因還在調查釐清中。

▲桃園市大園區國際路二段、桃25路口處今天下午發生2輛聯結車追撞事故，後方砂石車疑似漏油引火燃燒。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市大園區國際路二段、桃25路口處今天下午發生2輛聯結車追撞事故，後方車車頭嚴重扭曲變形。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

大園警方指出，事故發生地點在大園區國際路二段、桃25線路口處，根據目擊者指稱，2輛聯結車追撞後未久出現漏油現象，肇事的41歲溫姓司機下車查看，隨即車頭起火燃燒，2輛車的司機都順利逃離未被波及。

▲桃園市大園區國際路二段、桃25路口處今天下午發生2輛聯結車追撞事故，後方車疑似漏油後引發大火燃燒。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

警方初步了解，應該是後方聯結車未保持適當安全距離，再加上煞車不及撞上前方停等紅燈的聯結車，導致後方聯結車車頭起火燃燒，目前現場還在處理中，大園警方為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，員警還在現場實施交管，肇事原因還需進一步調查。