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「119消防節」表揚績優消防人員　張善政：盼守護市民安全

▲桃園市長張善政今天上午參加「桃園市119消防節活動」，會中表揚50名人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天上午參加「桃園市119消防節活動」，會中表揚50名人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日上午趕往警察大學，出席「桃園市119消防節活動」，會中表揚「消防楷模」、「績優義消」、「義消特搜」、「義消救護」、「防火宣導」與「消防志工」等50名績優消防人員；張善政表示，119消防節將至，為感謝所有消防人員付出，市府擇定於中央警察大學舉辦表揚活動，除肯定獲獎同仁優異表現外，更向所有消防同仁表達最深切敬意與謝意，期勉未來繼續發揮消防專業能力，共同守護市民生命財產安全。

▲桃園市長張善政今天在會中表揚50名消防楷模。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天在會中表揚50名消防楷模。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，消防業務涵蓋範圍廣泛，在火災、地震、山難、車禍等災害現場都可見到消防同仁身影，消防人員除趕赴火場救火、救難與救護外，還有許多不可或缺後勤工作，真的十分辛苦；此外還要感謝市議會議員夥伴在市議會對消防局預算的支持，才能讓消防同仁能有更好的工作環境。

張善政也強調，為給予消防同仁更多支持，並提升救援工作效率，市府將持續充實消防人力與裝備器材，結合智慧科技與運用消防科技工具，讓市民生命財產更有保障。此外，為讓孩子們自幼培養防災意識，市府從今年開始，將在桃園市所有小學推行地震、火災防災訓練，分三年逐步推行，以培養孩子們防災避難應變能力，未來在火災或是地震現場都能保護自己與家人。

▲桃園市長張善政視察消防電動車事故搶救演練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政視察消防電動車事故搶救演練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

頒獎活動後，張善政還視察電動車事故搶救暨大量傷患救護演練、參觀消防科技器材展示世界警察博物館，實地瞭解消防救災救難實務運作情形，消防人員精湛迅速的演練，也贏得在場人士一致好評。

桃園市消防局長龔永信說，119消防節表揚活動除表彰平時在外衝鋒陷陣與在各項工作上全力以赴消防與義消同仁外，也希望藉此提升整體工作士氣。農曆春節將至，防救災工作更要提高警覺，特別感謝消防弟兄與姊妹們堅守崗位，在過年期間犧牲假期與家人團聚機會，默默守護桃園市民生活安全。

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