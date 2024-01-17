馬國男禮盒藏3千萬海洛因！機+酒「免費旅遊」　首次來台就被抓

▲馬來西亞籍男子去年9月間來台觀光，托運行李以禮盒夾帶多達14塊海洛因磚當場被海關與航警人員查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍男子受販毒集團委託，自馬國吉隆坡以觀光名義搭機來台，入境桃園國際機場時，因托運行李被財政部台北關海關人員、航警局安檢大隊察覺有異，當場開箱發現禮盒夾藏第一級毒品海洛因磚14塊，毛重共計5.323公斤，市值粗估逾3000萬元新台幣，馬國男子辯稱，受販毒集團提供免費食宿、機票來台旅遊，首次旅遊夾帶毒品闖關就落網，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲馬來西亞籍男子去年9月間來台觀光，托運行李被查出夾帶14塊海洛因磚等一級毒品，市值逾3000萬元新台幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，這名20歲的馬國男子係首次來台旅遊，去年9月間獨自從馬卓吉隆坡搭機來台，入境桃園機場時，經航警局局安檢大隊、海關人員發現其託運行李影像可疑，趁馬國男子領取行李時當場攔阻，經開箱查驗其托運行李內，竟以禮盒夾藏第一級毒品海洛因磚多達14塊，毛重5.323公斤，市值逾3000萬元，若流入市面足夠供數千人施用。

▲馬來西亞籍男子去年9月間來台觀光，托運行李被查出夾帶14塊海洛因磚等一級毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警人員調查，馬國男子辯稱係受跨國販毒集團以免費食宿、機票與酒店等利誘來台旅遊，心想從馬國來台應該不會被注意，未料才入境領取行李時就被警方盯上，首次入境台灣就面臨運毒重刑，悔不當初；航警人員偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲馬來西亞籍男子去年9月間來台觀光，托運行李夾帶海洛因磚等一級毒品，航警人員訊問後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，跨國運毒集團覬覦走私海洛因毒品來台暴利，利用疫情趨緩且我國邊境管制重啟開放，指使馬來西亞籍人士以觀光名義於託運行李中夾藏海洛因毒品企圖闖關，經由專案小組檢警與海關即時查獲，在國門關口截阻一級毒品流入市面。呼籲民眾切勿貪圖小利幫他人攜帶行李出入境，航警局將持續加強邊境緝毒工作，全力打造無毒安居家園。