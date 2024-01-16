2024新北迎接觀光龍景　平溪天燈節豪運「龍」來

▲啦啦隊女神短今分享平溪的美景，更將於2月24日演出，為今年新北市平溪天燈節增添亮點。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

獲國際媒體讚譽為全球最佳節慶之一、最值得推薦的國際旅客文化、此生必遊的「新北市平溪天燈節」將邁入第26年。今（16日）舉辦活動起跑記者會，正式公布將於2月17日（六）平溪國中及2月24日（六）元宵節當日十分廣場，帶領民眾齊聚，點亮嶄新龍年！

觀旅局表示，今年更有7大亮點活動：「599遊程小旅行龍趣味」、「新北幣優惠龍厚哩」、「限定聯名便當龍厚呷」、「天燈最強攝手龍來拚」、「淨山文化走讀龍總來」、「百人國際心願龍升空」及「精彩卡司龍底加」，邀請民眾一起迎接豪運龍年的到來。

▲「2024新北市平溪天燈節」正式公布將於2月17日平溪國中、2月24日元宵節當日十分廣場，點亮嶄新龍年。

今年平溪天燈節推出「新北幣優惠龍厚哩」，再度與新北幣優惠結合，給民眾滿滿的商家優惠。掃描活動現場的QR code，即可獲得指定店家新北幣100元優惠券，讓民眾不僅有得玩、有得逛，還有得拿。今年天燈節更首次與臺灣鐵路公司聯名合作「限定聯名便當龍厚呷」，推出冬日暖心限定便當1100份，將於2月15日至25日於臺北車站、松山車站及南港車站販售。

平溪天燈節不僅是臺灣重要的傳統文化，更是國際知名的節慶品牌。今年平溪天燈節推出了熱門的「599遊程小旅行龍趣味」，帶領大家前往平溪區秘境如望古瀑布、慶和吊橋及觀音巖等地並進行深度導覽之外，還有手作體驗、599遊程限定紀念品及100元商圈抵用券等好禮，讓大家在平溪天燈節盡興而歸。

▲新北市副市長陳純敬介紹2024新北市平溪天燈節七大亮點。

「淨山文化走讀龍總來」與新北市山岳協會及新北市平溪區龍安社區發展協會合作，帶領民眾淨山的同時，也深入瞭解平溪的生態環境，既維護了山林整潔，亦深度探訪平溪山林景緻與文化。天燈節是攝影迷不可缺席的盛事，「天燈最強攝手龍來拚」天燈攝影比賽期待透過不同的視角，留下令人印象深刻的平溪，歡迎各位攝手競逐高額獎金。

「百人國際心願龍升空」由平溪做東領頭祈福，徵集百人跨國心願，讓心願不分國籍，一同在平溪天燈節「暖心升空」、「百燈齊放」。「599遊程小旅行」與「淨山文化走讀」活動名額有限，請速至「2024平溪天燈節」官網報名。相關訊息請上活動官網「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉專查詢。

▲「599遊程小旅行龍趣味」推出超值遊程，深度認識平溪、十分以及手作體驗，更有限定伴手禮。